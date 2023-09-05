Зерновая инициатива: Эрдоган призвал Украину «смягчить подход» для возобновления соглашения — Finance.ua

Зерновая инициатива: Эрдоган призвал Украину «смягчить подход» для возобновления соглашения Сегодня 12:46 — Аграрный рынок

Зерновая инициатива: Эрдоган призвал Украину «смягчить подход» для возобновления соглашения

Украине необходимо «смягчить свой подход», чтобы возобновить «зерновое соглашение».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом россии владимиром путиным в Сочи, пишет CNN.

«Чтобы иметь возможность делать совместные шаги с россией, Украине необходимо смягчить свой подход. Особенно сейчас важно зерно, которое будет отправляться в наименее развитые и бедные африканские страны», — отметил Эрдоган.

По его словам, путин не одобряет, если 44% зерна будет поступать в европейские страны. Он добавил, что Турция подготовила совместно с ООН новое предложение по возобновлению соглашения, предусматривающее «важные улучшения».

Напомним, 17 июля россия заявила о выходе из «зернового соглашения». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава россии владимир путин во время встречи 4 сентября не смогли договориться о возобновлении «зерновой инициативы».

путин заявил о готовности рассмотреть возможность возобновления «зерновой инициативы» только после того, как «будут выполнены все договоренности по снятию ограничений с российского агроэкспорта».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.