Зерновая инициатива: Эрдоган призвал Украину «смягчить подход» для возобновления соглашения — Finance.ua
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Зерновая инициатива: Эрдоган призвал Украину «смягчить подход» для возобновления соглашения

Аграрный рынок
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Зерновая инициатива: Эрдоган призвал Украину «смягчить подход» для возобновления соглашения
Зерновая инициатива: Эрдоган призвал Украину «смягчить подход» для возобновления соглашения
Украине необходимо «смягчить свой подход», чтобы возобновить «зерновое соглашение».
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом россии владимиром путиным в Сочи, пишет CNN.
«Чтобы иметь возможность делать совместные шаги с россией, Украине необходимо смягчить свой подход. Особенно сейчас важно зерно, которое будет отправляться в наименее развитые и бедные африканские страны», — отметил Эрдоган.
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По его словам, путин не одобряет, если 44% зерна будет поступать в европейские страны. Он добавил, что Турция подготовила совместно с ООН новое предложение по возобновлению соглашения, предусматривающее «важные улучшения».
Напомним, 17 июля россия заявила о выходе из «зернового соглашения». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава россии владимир путин во время встречи 4 сентября не смогли договориться о возобновлении «зерновой инициативы».
путин заявил о готовности рассмотреть возможность возобновления «зерновой инициативы» только после того, как «будут выполнены все договоренности по снятию ограничений с российского агроэкспорта».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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