Украина создала альтернативный «зерновой коридор» в Черном море — Зеленский Сегодня 11:46 — Аграрный рынок

Украина создала альтернативный «зерновой коридор» в Черном море — Зеленский

Украина создала альтернативный коридор в Черном море для экспорта зерна, однако он нуждается в усилении противовоздушной защиты.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом пресс-конференции.

«Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море. Он может работать», — отметил глава государства.

В то же время он подчеркнул, что для того, чтобы работа коридора была стабильной, нужно усиление «воздушного щита».

«Это важно для Черноморского региона, в частности, для нашего города Одессы. И это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если вы поможете нам с защитой именно Черноморской акватории и систем ПВО», — подчеркнул президент.

Он добавил, что предложил варианты, как это можно сделать.

Зеленский проинформировал также, что компании Греции готовы участвовать в транспортировке украинского зерна, отметив, что Украина на это очень рассчитывает.

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Укрінформ По материалам:

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