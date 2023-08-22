Украина создала альтернативный «зерновой коридор» в Черном море — Зеленский — Finance.ua
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Украина создала альтернативный «зерновой коридор» в Черном море — Зеленский

Аграрный рынок
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Украина создала альтернативный «зерновой коридор» в Черном море — Зеленский
Украина создала альтернативный «зерновой коридор» в Черном море — Зеленский
Украина создала альтернативный коридор в Черном море для экспорта зерна, однако он нуждается в усилении противовоздушной защиты.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом пресс-конференции.
«Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море. Он может работать», — отметил глава государства.
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В то же время он подчеркнул, что для того, чтобы работа коридора была стабильной, нужно усиление «воздушного щита».
«Это важно для Черноморского региона, в частности, для нашего города Одессы. И это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если вы поможете нам с защитой именно Черноморской акватории и систем ПВО», — подчеркнул президент.
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Он добавил, что предложил варианты, как это можно сделать.
Зеленский проинформировал также, что компании Греции готовы участвовать в транспортировке украинского зерна, отметив, что Украина на это очень рассчитывает.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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