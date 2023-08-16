Альтернативных путей недостаточно: В Турции настаивают на возобновлении «зернового коридора» — Finance.ua

Альтернативных путей недостаточно: В Турции настаивают на возобновлении «зернового коридора» Сегодня 09:47 — Аграрный рынок

Альтернативных путей недостаточно: В Турции настаивают на возобновлении «зернового коридора»

Альтернативные пути вывоза зерна из Украины, в частности через речные порты на Дунае, не могут заменить Черноморскую зерновую инициативу, поэтому ее работу нужно срочно возобновить.

Об этом президент Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK) Рушен Четин заявил в интервью Bloomberg.

«После закрытия зернового коридора наблюдается интенсивный трафик, поскольку все суда сосредотачиваются возле Измаила, Рени и Килии — в портах, связанных с устьями реки Дунай. Отсюда нет отправки большими кораблями в Африку или Китай. Срочно нужно снова достичь соглашения по зерновому коридору», — сказал глава DEIK.

Комментируя ситуацию с обстрелом россией турецкого сухогруза «Сукра Окан», которое направлялось в порт Измаила, Четин напомнил, что в результате инцидента жертв не было.

«С другой стороны, они (российская сторона, — ред.) сделали заявление в том смысле, что каждый из прибывающих кораблей, которые направляются в Украину, может нести военные боеприпасы, поскольку и украинская сторона, и российская сторона находятся в условиях боевых действий. Такая угроза возникла впервые, она не может повториться. Вы должны быть осторожными», — посоветовал Четин.

По его информации, после закрытия зернового коридора на море наблюдается интенсивное движение, все пути переполнены со стороны Измаила, Рени и Килии в портах, связанных с устьями Дуная.

Отвечая на вопрос о перспективах транспортировки украинской сельхозпродукции по альтернативным маршрутам, кроме маршрута «зернового коридора», Четин выразил уверенность, что это невозможно.

«Это невозможно. Поскольку это речные порты, в них не могут заходить большие суда, потому что у них глубина до определенных метров. Отсюда нет отправки большими кораблями в Африку или Китай. Нужно срочно заключить новое соглашение о «зерновом коридоре», — подчеркнул он.

Президент DEIK подчеркнул, что неопределенность с экспортом украинской агропродукции влияет на экономику, которая затрагивает страны Черного моря, это затрагивает Европу.

Как сообщалось, в ночь на 2 августа россия атаковала украинские порты на Дунае, повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения. Кроме того, существенные разрушения получили трехэтажное здание «Морвокзала» в Измаиле и офис «Украинского дунайского пароходства». В результате количество судов в украинские порты на Дунае упало в 2−5 раз.

В ответ Украина атаковала дронами порт Новороссийска. В частности, надводные беспилотники поразили российский десантный корабль «Оленегорский горняк» в бухте Новороссийска, а также крупный нефтяной танкер рф «SIG» в Керченском проливе, который транспортировал топливо для российских войск.

После этого Украина объявила о военной угрозе судоходству в акватории ряда российских портов на Черном море.

13 августа в Минобороны рф заявили, что турецкий сухогруз Sukru Okan под флагом Палау, следовавший в порт «Измаил» (Одесская обл.), не отреагировал на требование российских военных о принудительной остановке для досмотра. После этого российский боевой корабль «открыл предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия», а с вертолета на сухогруз высадилась группа российских военных. После завершения принудительного досмотра судно отпустили, однако оно изменило курс и остановилось в одном из румынских портов. В Минобороны Турции приступили к расследованию этого инцидента.

ukragroconsult По материалам:

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