Украинцы вдохновляют мир, а рф морит его голодом. США осудили атаки на зерновую инфраструктуру — Finance.ua

Украинцы вдохновляют мир, а рф морит его голодом. США осудили атаки на зерновую инфраструктуру Сегодня 14:39

Государственный департамент США осудил атаки российских оккупантов на зерновую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель на брифинге

«Соединенные Штаты осуждают продолжающиеся атаки россии на украинскую зерновую инфраструктуру и призывают россию немедленно вернуться к Черноморской зерновой инициативе», — сказал он.

Он напомнил, что вчера российские дроны повредили склады и зернохранилища в украинском порту Рени на Дунае, вблизи румынской границы. Это в дополнение к предыдущим российским атакам на украинскую портовую инфраструктуру в Одессе, Рени и Измаиле.

«Эта эскалация демонстрирует, что Москва продолжает препятствовать тому, чтобы зерно и продукты питания попадали к тем, кто в них больше всего нуждается во всем мире. Это неприемлемо. путин просто не заботится о глобальной продовольственной безопасности», — сказал спикер.

Патель подчеркнул, что такие действия Кремля негативно влияют на украинских фермеров и всех тех, кто во всем мире наиболее уязвим к продовольственной опасности.

Он отметил, что нападения россии на объекты портовой инфраструктуры Украины уничтожили сотни тысяч тонн украинского зерна, следовавшего на мировые рынки. По его словам, это еще больше обостряет мировой продовольственный кризис и удерживает высокие цены на продукты питания.

Спикер добавил, что эти атаки происходят в дополнение к потере четверти пахотных земель Украины.

«Контраст здесь достаточно резкий. Наши украинские союзники вдохновляют мир, в то время как россия морит его голодом, используя пищу как оружие», — сказал Патель.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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