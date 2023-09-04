Ердоган та путін не домовилися про відновлення «зернової угоди» — Finance.ua

Ердоган та путін не домовилися про відновлення «зернової угоди» Сьогодні 18:10 — Аграрний ринок

Ердоган та путін не домовилися про відновлення «зернової угоди»

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та глава рф володимир путін під час зустрічі 4 вересня не змогли домовитися про відновлення «зернової ініціативи».

Про це свідчить сайт кремля.

путін заявив про готовність розглянути можливість відновлення «зернової ініціативи» лише після того, як «будуть виконані всі домовленості щодо зняття обмежень з російського агроекспорту».

За його словами, ухвалити рішення про вихід з ініціативи росію «змусили», оскільки Захід відмовляється скасовувати санкції щодо експорту зерна та добрив з рф, відновлювати постачання до росії агротехніки та запчастин, «розв'язувати проблеми з логістикою та фрахтом суден, банківським обслуговуванням та страхуванням продовольчих постачань».

«Очевидно, що припинення реалізації угоди не позначилося на глобальних продовольчих ринках, — на цьому я хотів би наголосити особливо, — що б щодо цього не говорили.

Ціни на зернові продовжують знижуватись. Фізичної нестачі в продовольстві немає. Є проблеми із його справедливим розподілом — це так. Але це не пов’язано з так званою зерновою угодою", — вважає російський президент.

Довідка Finance.ua:

17 липня росія офіційно виступила проти продовження «зернової угоди». Президент Володимир Зеленський повідомив, що власники кораблів готові продовжувати постачання без росії. Він надіслав листи турецькому лідерові Реджепу Таїпу Ердогану та генсеку ООН із пропозицією продовжити роботу «зернової угоди» або її аналога в тристоронньому форматі;

згодом Міноборони росії заявило, що у зв’язку з припиненням «зернової ініціативи» окупанти з 20 липня будуть розглядати всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, як «потенційні перевізники вантажів військового призначення»;



українське Міноборони дало дзеркальну відповідь: заявило, що всі судна, які рухаються до морських портів рф і тимчасово окупованих українських портів, розглядатимуться як перевізники воєнних вантажів «з усіма відповідними ризиками»;



президент росії володимир путін зібрав саміт з африканськими лідерами, де пообіцяв замінити українське зерно, поставити Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, ЦАР та Еритреї по 25−50 тисяч тонн зерна та забезпечити безплатне доставлення. А втім, представники Африканського Союзу закликали відновити «зернову угоду», яка дозволяла експортувати українську продукцію морем.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.