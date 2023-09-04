Эрдоган и путин не договорились о возобновлении «зерновой сделки» — Finance.ua

Эрдоган и путин не договорились о возобновлении «зерновой сделки» Сегодня 18:10 — Аграрный рынок

Эрдоган и путин не договорились о возобновлении «зерновой сделки»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава рф владимир путин во время встречи 4 сентября не смогли договориться о возобновлении «зерновой инициативы».

Об этом свидетельствует сайт кремля.

путин заявил о готовности рассмотреть возможность возобновления «зерновой инициативы» только после того, как «будут выполнены все договоренности по снятию ограничений с российского агроэкспорта».

По его словам, принять решение о выходе по инициативе россию «заставили», поскольку Запад отказывается отменять санкции в отношении экспорта зерна и удобрений из рф, возобновлять поставки в россию агротехники и запчастей, «решать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок».

«Очевидно, что прекращение реализации соглашения не сказалось на глобальных продовольственных рынках, — это я хотел бы особо отметить, — что бы на этот счет ни говорили.

Цены на зерновые продолжают снижаться. Физического недостатка в продовольствии нет. Есть проблемы с его справедливым распределением — это так. Но это не связано с так называемой зерновой сделкой", — считает российский президент.

Справка Finance.ua:

17 июля россия официально выступила против продления «зерновой сделки». Президент Владимир Зеленский сообщил, что владельцы кораблей готовы продолжать поставки без россии. Он направил письма турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и генсеку ООН с предложением продолжить работу «зерновой сделки» или ее аналога в трехстороннем формате;

впоследствии Минобороны россии заявило, что в связи с прекращением «зерновой инициативы» оккупанты с 20 июля будут рассматривать все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения»;



украинское Минобороны дало зеркальный ответ: заявило, что все суда, двигающиеся в морские порты рф и временно оккупированные украинские порты, будут рассматриваться как перевозчики военных грузов «со всеми соответствующими рисками»;



президент россии владимир путин собрал саммит с африканскими лидерами, где пообещал заменить украинское зерно, поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрее по 25−50 тысяч тонн зерна и обеспечить бесплатную доставку. Впрочем, представители Африканского Союза призвали возобновить «зерновую сделку», позволявшую экспортировать украинскую продукцию по морю.



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