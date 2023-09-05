Генсек ООН придумал схему, как россии экспортировать зерно в обход санкций, — Эрдоган Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Генсек ООН придумал схему, как россии экспортировать зерно в обход санкций, — Эрдоган

Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил механизм посредничества, позволяющий экспортировать российское зерно без снятия санкций с россии.

Как пишет турецкое издание Milliyet , об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган по возвращении из Сочи, где он встретился с российским диктатором владимиром путиным.

По словам турецкого лидера, россия требует по крайней мере частичного снятия ограничений со своего «Россельхозбанка» — чтобы он мог производить платежи по системе SWIFT в турецкий аграрный банк Ziraat Bankası.

Второе требование кремля связано с запретом страховать суда, заходящие в российские порты. Для того чтобы суда могли свободно вывозить российское зерно и доставлять его в другие страны, они должны быть застрахованы. Но из-за санкций британские страховые компании, которые доминируют на мировом рынке морского страхования, отказываются страховать эти суда.

Следовательно, москва требует снятия обоих ограничений — и на использование системы SWIFT, и на страхование российского морского экспорта.

По словам Эрдогана, сейчас ООН при поддержке Турции достигла определенного прогресса по этому вопросу. 28 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил механизм посредничества, который решил бы вопрос со SWIFT, но не через прямое подключение российских банков, как это хотели россияне. Также ООН сейчас работает над вопросом страхования судов, заходящих в российские порты.

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УНІАН По материалам:

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