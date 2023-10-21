Как украинцам получить Карту поляка — Finance.ua

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Как украинцам получить Карту поляка

Личные финансы
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Как украинцам получить Карту поляка
Как украинцам получить Карту поляка
Карта поляка — это документ, с помощью которого подтверждается принадлежность человека к польскому народу. Ее можно получить разными способами.
Например, на основе официальных документов, где указана национальность лица, или которые свидетельствуют о гражданстве Польши одного из родителей, дедушки или бабушки, или прабабушки и прадедушки одновременно.

Как получить Карту поляка: основные изменения 2023

В прошлом году украинцы получили возможность забирать Карты поляков сразу в Польше. Об этом говорится в правительственном распоряжении.
Согласно обновлению, украинцы, отвечающие требованиям, могут подать документы на получение или продление срока действия Карты поляка на территории Польши. Ведь еще раньше граждане Украины должны были обращаться в польское консульство в Украине.
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Пошаговый план действий и документы

Прежде всего нужно обратиться в воеводство в Польше, чтобы те записали вас на прием. После этого воспользуйтесь инструкцией:
  1. Подайте соответствующее заявление и необходимые документы (оригинал и копия украинского и загранпаспорта, фото на документы, подтверждение польских корней). Вы можете предоставить оригинал свидетельства о рождении или другой документ вашего предка с отметкой национальности поляк.
  2. После этого вас позовут на собеседование. Разговор будет проходить на польском языке, чтобы проверить ваш уровень знаний. Будьте готовы, что вас могут спросить об истории Польши и местных традициях.
  3. Подпишите Декларацию о принадлежности к польскому народу.

Как получить Карту поляка: основные требования

Прежде чем обращаться в соответствующее воеводство, нужно убедиться в том, что вы отвечаете определенным требованиям. К примеру:
  • у вас нет польского паспорта, вида на жительство или ПМЖ на территории Польши.
  • можете объяснить связь с польской нацией (имеете базовые знания истории, культуры, традиций, языка и т. п.);
  • имеете родственников-поляков или занимаетесь активной деятельностью польского нацменьшинства в Украине не менее трех лет;
  • предки-поляки не были репатриированы по соглашениям 1944−1957 годов между Польшей и союзными республиками.
Карту поляка оформляют в течение двух месяцев с даты предоставления необходимых документов. Процесс подачи бесплатный, а срок действия Карты — 10 лет со дня выдачи.

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По материалам:
uamedia
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