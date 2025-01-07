Скільки поляків хочуть переїхати з Польщі до іншої країни (інфографіка) — Finance.ua

Скільки поляків хочуть переїхати з Польщі до іншої країни (інфографіка)
Як повідомляє inpoland.net.pl, більше половини поляків (55%) заявляють, що хотіли б переїхати до іншої країни.
Куди хочуть переїхати
Найбажанішим місцем переїздом виявилася Іспанія.
Організація Iris провела дослідження серед жителів 18 країн з різних континентів. Метою було з’ясувати, наскільки близька чи далека їхня країна від їхніх мрій і прагнень. Виявилося, що поляки переважно задоволені своєю країною. Схожої думки дотримуються американці, австралійці та корейці. У свою чергу, болгари, румуни та греки мають не дуже гарну думку про свої країни.
Однак своїм життям поляки частіше не задоволені і заявляють, що їхнє життя дуже далеке від їх мрії.
Нагадаємо, у Польщі з 1 січня відбулося підвищення мінімальної заробітної плати.
З1 січня 2025 року працівник у Польщі, працюючи повний день, має отримувати щонайменше 4666 злотих (1120 доларів) на місяць.
Зазначається, що з січня мінімальна зарплата в Польщі зросла на 366 злотих. Також зросла мінімальна погодинна ставка: з 28,1 злотих до 30,5 злотих.
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