Скільки поляків хочуть переїхати з Польщі до іншої країни (інфографіка) — Finance.ua

Скільки поляків хочуть переїхати з Польщі до іншої країни (інфографіка) Сьогодні 08:33 — Світ

Скільки поляків хочуть переїхати з Польщі до іншої країни (інфографіка)

що хотіли б переїхати до іншої країни. Як повідомляє inpoland.net.pl , більше половини поляків (55%) заявляють,

Читайте також Чому українцям можуть відмовити в отриманні карти побиту в Польщі

Куди хочуть переїхати

Найбажанішим місцем переїздом виявилася Іспанія.

Організація Iris провела дослідження серед жителів 18 країн з різних континентів. Метою було з’ясувати, наскільки близька чи далека їхня країна від їхніх мрій і прагнень. Виявилося, що поляки переважно задоволені своєю країною. Схожої думки дотримуються американці, австралійці та корейці. У свою чергу, болгари, румуни та греки мають не дуже гарну думку про свої країни.

Однак своїм життям поляки частіше не задоволені і заявляють, що їхнє життя дуже далеке від їх мрії.

Читайте також Мінімальна зарплата у Польщі перевищила українську в 6 разів

Нагадаємо , у Польщі з 1 січня відбулося підвищення мінімальної заробітної плати.

З1 січня 2025 року працівник у Польщі, працюючи повний день, має отримувати щонайменше 4666 злотих (1120 доларів) на місяць.

Зазначається, що з січня мінімальна зарплата в Польщі зросла на 366 злотих. Також зросла мінімальна погодинна ставка: з 28,1 злотих до 30,5 злотих.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.