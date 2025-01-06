Чому українцям можуть відмовити в отриманні карти побиту в Польщі — Finance.ua

Чому українцям можуть відмовити в отриманні карти побиту в Польщі Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Чому українцям можуть відмовити в отриманні карти побиту в Польщі

Українцям можуть відмовити в отриманні карти побиту в Польщі через підвищення мінімалки. Про це пише inpoland.net.

Читайте також Стало відомо, скільки Польща видала карт поляка українцям з 2008 року

Причини

Офіційний дохід не менше, ніж розмір мінімалки, є однією з основних вимог для отримання карти побиту на підставі працевлаштування.

З 1 січня 2025 року розмір мінімальної заробітної плати збільшився до 4666 злотих.

Українцям можуть відмовити в отриманні карти побиту в Польщі через підвищення мінімалки.

Іноземцям, які подали документи на отримання карти побиту на підставі працевлаштування, повинні подати нові документи до уженду, щоб підтвердити, що розмір їх заробітної плати не менше 4666 злотих.

Це обов’язково потрібно зробити тим, хто минулого року отримував зарплату менше, ніж 4666 злотих (багато іноземців отримували мінімальну зарплату — 4300 злотих брутто). Якщо заробітна плата була вищою за розмір мінімальної заробітної плати у 2025 році, нічого оновлювати не потрібно.

Нагадаємо, зміни в міграційних правилах Польщі викликають кадрову кризу в основних галузях, таких як транспорт і логістика. Зокрема, українські працівники все частіше обирають для роботи інші країни.

Що змушує українців виїжджати з Польщі

Згідно зі звітом агентства Gremi Personal, посилення міграційних правил та зниження підтримки українських мігрантів змушують їх шукати роботу за межами Польщі.

У звіті наголошується, що дедалі більше українців розглядають Польщу не як кінцевий пункт еміграції, а скоріше як транзитну країну шляхом до Німеччини, Данії чи Норвегії, де надаються ширші соціальні пільги, допомога з житлом, можливості для вивчення мови та працевлаштування.

Довідка Finance.ua:

Згідно з польським законодавством, дохід нижче рівня мінімалки, є офіційною підставою для відмови іноземціям в отриманні карти побиту.

Таким чином, незалежно від тривалості робочого часу протягом місяця, розмір зарплати іноземця не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати в Польщі на момент видачі рішення про отримання карти побиту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.