Польща допомогла Україні на майже 5% свого ВВП, 85% з цього пішло на біженців — Finance.ua

Польща допомогла Україні на майже 5% свого ВВП, 85% з цього пішло на біженців 15.11.2024, 17:40 — Казна та Політика

Польща допомогла Україні на майже 5% свого ВВП, 85% з цього пішло на біженців

Канцелярія президента Польщі оприлюднила інфографіку, з якої випливає, що країна з початку повномасштабного вторгнення росії виділила на допомогу Україні 4,91% свого ВВП.

Про це йдеться у серії дописів канцелярії польського президента у соцмережі X (Twitter).

У відомстві наголосили, що Польща посідає перше місце серед країн, які підтримують Україну, за обсягом витрат у відсотках від ВВП. Вона першою почала постачати Україні масштабне важке озброєння. Крім того, — підкреслюють у канцелярії, — Польща є однією з країн, які прийняли найбільше біженців з України.

«Польща виділила на допомогу Україні еквівалент 4,91% свого ВВП, з яких 0,71% ВВП було виділено на пряму підтримку країни, а 4,2% ВВП — на витрати, пов’язані з наданням допомоги українським біженцям» — йдеться в одному з повідомлень.

Poland has earmarked 4.91% of its GDP for this assistance, with 0.71% of GDP allocated to support Ukraine and 4.2% of GDP dedicated to the cost of assisting Ukrainian refugees. pic.twitter.com/ID7HBtbzYa — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 13, 2024

Таким чином, на допомогу українським біженцям у Польщі пішло приблизно 85% виділеної Варшавою допомоги.

Канцелярія зазначила, що Польща поставила Україні першу партію танків Т-72 у першій половині 2022 року. «Ми також передали, серед іншого, понад 250 бойових машин піхоти BWP-1, 100 бронетранспортерів «Росомаха», дев’ять розвідувальних машин БРДМ 2, понад сотню самохідних гармат, понад 30 реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», - йдеться у повідомленні.

Загалом, як уточнили, Польща надала Україні військову допомогу на суму 3,23 млрд євро, або понад 14 млрд злотих.

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«14 наших літаків МіГ-29 і 12 вертольотів Мі-24 були передані українським Військово-повітряним силам для посилення їхніх можливостей (більше вертольотів передали лише США)», — кажуть у президента Польщі.

У президента Польщі також звернули увагу, що переважна більшість польської громадськості була залучена до допомоги біженцям з України. Згідно з опитуванням Польського економічного інституту, таких 77% поляків.

Було також підкреслено, що Польща має найвищий зафіксований відсоток українських біженців, які працевлаштувалися — 65%.

Європейська правда За матеріалами:

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