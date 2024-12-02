Особенности пенсионных систем в странах Европы: Польша, Чехия, Германия и другие — Finance.ua

Особенности пенсионных систем в странах Европы: Польша, Чехия, Германия и другие Сегодня 14:03 — Мир

Особенности пенсионных систем в странах Европы: Польша, Чехия, Германия и другие

Пенсионная реформа — одна из ключевых сфер социальной политики в странах Европы. Она определяет, как государство поддерживает своих граждан после завершения трудовой деятельности.

В нашей новой статье мы рассмотрели следующие вопросы:

Польша

Система. Модель объединяет государственное (ZUS) и частное (OFE) страхование. Работодатели и работники платят взносы в фонд социального страхования, который обеспечивает пенсионные выплаты.

Возраст выхода на пенсию. Для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет.

Реформы. С 1999 года введена накопительная часть. В 2020-х годах правительство частично ликвидировало обязательность взносов в частные пенсионные фонды, увеличив государственное управление денежными средствами.

Особенности. Минимальная пенсия доступна при наличии 20 лет стажа для женщин и 25 лет для мужчин.

Германия

Система. Многоуровневая. Основную часть выплат обеспечивает государственная пенсионная система, дополненная частными и корпоративными пенсионными фондами.

Возраст выхода на пенсию. 67 лет. Планируется постепенное увеличение.

Минимальный стаж. Для получения выплат необходимо иметь не менее пяти лет страхового стажа.

Особенности. Работодатели обязаны платить взносы за работников. Программы Riester и Rurup стимулируют граждан к самостоятельным накоплениям.

Франция

Система. Базируется на обязательных взносах работодателей и работников. Начисление пенсий зависит от трудового стажа и возраста.

Реформы. В 2023 году пенсионный возраст увеличен до 64 лет, что привело к социальным протестам.

Минимальный стаж. Для получения полной пенсии нужно иметь 43 года страхового стажа.

Особенности. Франция остается страной с одной из самых щедрых систем пенсионного обеспечения.

Чехия

Система. Основная часть пенсий выплачивается государством из взносов работников и работодателей.

Возраст выхода на пенсию. 63−65 лет в зависимости от года рождения.

Особенности. Благодаря двустороннему соглашению с Украиной трудовой стаж, приобретенный в Украине, учитывается для расчета пенсии.

Реформы. Постепенное повышение пенсионного возраста и обсуждение возможного введения обязательных накопительных взносов.

Италия

Система. Государственная система базируется на принципе «pay-as-you-go», где взносы работающих используются для выплат пенсионерам.

Возраст выхода на пенсию. 67 лет.

Особенности. Существует возможность досрочного выхода по схеме «Квота 100» (сумма возраста и стажа должна быть равна 100).

Реформы. Итальянская система сталкивается с большим дефицитом, поэтому правительство планирует сокращение расходов.

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