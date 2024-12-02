Особенности пенсионных систем в странах Европы: Польша, Чехия, Германия и другие — Finance.ua

Особенности пенсионных систем в странах Европы: Польша, Чехия, Германия и другие
Пенсионная реформа — одна из ключевых сфер социальной политики в странах Европы. Она определяет, как государство поддерживает своих граждан после завершения трудовой деятельности.
В нашей новой статье мы рассмотрели следующие вопросы:
Пенсионная реформа в странах Европы: что следует знать, если вы украинец
Польша
- Система. Модель объединяет государственное (ZUS) и частное (OFE) страхование. Работодатели и работники платят взносы в фонд социального страхования, который обеспечивает пенсионные выплаты.
- Возраст выхода на пенсию. Для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет.
- Реформы. С 1999 года введена накопительная часть. В 2020-х годах правительство частично ликвидировало обязательность взносов в частные пенсионные фонды, увеличив государственное управление денежными средствами.
- Особенности. Минимальная пенсия доступна при наличии 20 лет стажа для женщин и 25 лет для мужчин.
Германия
- Система. Многоуровневая. Основную часть выплат обеспечивает государственная пенсионная система, дополненная частными и корпоративными пенсионными фондами.
- Возраст выхода на пенсию. 67 лет. Планируется постепенное увеличение.
- Минимальный стаж. Для получения выплат необходимо иметь не менее пяти лет страхового стажа.
- Особенности. Работодатели обязаны платить взносы за работников. Программы Riester и Rurup стимулируют граждан к самостоятельным накоплениям.
Франция
- Система. Базируется на обязательных взносах работодателей и работников. Начисление пенсий зависит от трудового стажа и возраста.
- Реформы. В 2023 году пенсионный возраст увеличен до 64 лет, что привело к социальным протестам.
- Минимальный стаж. Для получения полной пенсии нужно иметь 43 года страхового стажа.
- Особенности. Франция остается страной с одной из самых щедрых систем пенсионного обеспечения.
Чехия
- Система. Основная часть пенсий выплачивается государством из взносов работников и работодателей.
- Возраст выхода на пенсию. 63−65 лет в зависимости от года рождения.
- Особенности. Благодаря двустороннему соглашению с Украиной трудовой стаж, приобретенный в Украине, учитывается для расчета пенсии.
- Реформы. Постепенное повышение пенсионного возраста и обсуждение возможного введения обязательных накопительных взносов.
Италия
- Система. Государственная система базируется на принципе «pay-as-you-go», где взносы работающих используются для выплат пенсионерам.
- Возраст выхода на пенсию. 67 лет.
- Особенности. Существует возможность досрочного выхода по схеме «Квота 100» (сумма возраста и стажа должна быть равна 100).
- Реформы. Итальянская система сталкивается с большим дефицитом, поэтому правительство планирует сокращение расходов.
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