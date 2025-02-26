Кому відмовлять у видачі карти CUKR у Польщі — Finance.ua

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Кому відмовлять у видачі карти CUKR у Польщі

Особисті фінанси
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Кому відмовлять у видачі карти CUKR у Польщі
Кому відмовлять у видачі карти CUKR у Польщі
Карта CUKR надаватиме українцям повний доступ до ринку праці та можливість ведення підприємницької діяльності в Польщі.
Цей документ даватиме право українським біженцям на легальне перебування на термін 3 роки.
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Найімовірніше, заяви на карту CUKR можна буде подавати з квітня 2025 року. Однак точної дати Управління у справах іноземців у Польщі поки офіційно не назвало. Заяву можна буде подати виключно онлайн.
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Хто може отримати

На цей вид карти побиту зможуть подати ті українці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, і за при виконанні наступних умов:
  • мали статус PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року і на день подачі заяви;
  • мають статус PESEL UKR безперервно протягом 365 днів,
  • мають дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон,
  • оновили дані PESEL UKR.
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За чинними нормами, студенти, які виявлять бажання отримати карту CUKR, втратять право на безкоштовне навчання, яке їм забезпечує спецзакон.
Цю карту громадянам України видаватимуть за спрощеною процедурою, її зможуть отримати також діти.

Кому відмовлять у видачі карти CUKR

  • громадянин України не виконав усі вищеперераховані вимоги;
  • дані громадянина України внесені до реєстру осіб, перебування яких на території Республіки Польща є небажаним;
  • дані громадянина України внесені до Шенгенської інформаційної системи з метою відмови у в’їзді та перебуванні;
  • громадянин України не сплатив збір за видачу та/або оформлення посвідки на тимчасове проживання.

Довідка Finance.ua:

  • Середня місячна заробітна плата в Польщі в секторі підприємств (окрім закладів, де працює менше, ніж 10 працівників) у січні становила 8482,47 злотих брутто. Це на 339 злотих менше, ніж місяцем раніше. Така ситуація склалася тому, що саме в грудні підприємства зазвичай виплачують річні та різдвяні премії.
  • Економісти зазначають, що реальна заробітна плата зросла на 3,7%, тобто зростання зарплати є вищим, ніж інфляція. Це найнижче зростання реальної зарплати з грудня 2023 року.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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