Торговля, агро и крупные группы: кто формирует «Клуб белого бизнеса» в Украине

Участники "Клуба белого бизнеса" придерживаются налогового законодательства

«Клуб белого бизнеса» продолжает расти: по состоянию на апрель 2026 года в него входят более 8,9 тыс. участников. Подавляющее большинство составляют компании, а среди ключевых сфер — торговля, агросектор и перерабатывающая промышленность.

«Клуб белого бизнеса» растет

В настоящее время в «Клубе белого бизнеса» насчитывается 8 991 участник. Стоит отметить, что в список могут попасть компании и ФЛП, которые демонстрируют открытость, добросовестно платят налоги, подают отчетность и не имеют связей с россией.

93% участников «Клуба» формируют компании — это 8 410 бизнесов, хотя у 42 из них скрыты данные. Почти у всех компаний активный статус: 8 360 зарегистрированы и работают, в то время как только одинокие находятся в состоянии прекращения, банкротства или ликвидации.

Больше всего представителей «Клуба» работает в сфере торговли и ремонта транспорта — 1 773 предприятия или 21%. Почти на том же уровне аграрный сектор — 1652 компании (20%), тогда как перерабатывающая промышленность объединяет 1453 бизнеса (17%).

Каждая пятая компания-участник «Клуба белого бизнеса» зарегистрирована в Киеве — 1 921 дело. Далее следуют Днепропетровщина (774 бизнеса), Львовщина (638), Киевщина (609) и Харьковщина (428).

В то же время 34 компании из «Клуба» вошли в Индекс Опендатабота 2026. Среди них — АТБ-Маркет с доходом 247,3 млрд грн, Днепровские энергетические услуги (31,8 млрд грн), Киевская областная ЭК (31,6 млрд грн), Мироновская птицефабрика (27,3 млрд грн).

Среди участников «Клуба» 100 компаний входят в финансово-промышленные группы, еще 124 — связаны с ними. Наибольшее представительство имеет группа АТБ — 9 компаний с суммарным доходом более 273 млрд грн. За ним в списке Захиднадрасервис — 7 компаний с доходом 6,77 млрд и МХП — 6 компаний с общим доходом 39,78 млрд. В пятерку лидеров также вошли группа Пинчуков и группа братьев Супруненко.

Кроме крупного бизнеса, в «Клубе» представлены и 581 ФОП. Больше всего предпринимателей зарегистрировано в Киеве — 76 (13%), Днепропетровской (12%) и Львовской (10%) областях. Это свидетельствует, что в список входят не только крупные корпорации, но и малый и средний бизнес.



