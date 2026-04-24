Укрпочта продала через аукционы недвижимости на 517 млн грн Сегодня 12:39

На торги выставляют только те объекты, которые больше не используются в операционной деятельности

«Укрпочта» реализовала недвижимость, которая долго не использовалась, на сумму 517 млн ​​грн. Речь идет о старых складах, сортировочных центрах и других объектах. Продажа проходила в системе «Прозорро.Продажи».

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Результаты аукционов

Компания провела восемь аукционов. Совокупная стартовая стоимость лотов составила 110 млн. грн., однако по итогам торгов выросла до 517 млн. грн.

Проданные объекты не использовались в деятельности компании, но продолжали генерировать издержки. Только налоговые платежи за эту недвижимость составили не менее 3,5 млн грн в год, без учета расходов на охрану и коммунальные услуги.

Самый дорогой и самый дешевый объекты

Наибольший результат зафиксирован при продаже зданий во Львове по улице Дворцовой, 1. Стартовая цена лота составляла 56 млн грн, а по итогам аукциона выросла до 462 млн грн. Таким образом стоимость объекта увеличилась на 712%.

В общей сложности компания реализовала 13 тыс. кв. м недвижимости, которая больше не использовалась в операционной деятельности.

Самым дешевым лотом стало здание почтового отделения в поселке Ждениево в Закарпатье, которое продали за 408 тыс. грн.

«На торги выставляют только те объекты, которые больше не используются в операционной деятельности. Их продажа не влияет на доступность услуг для клиентов, а высвободившиеся ресурсы Укрпочта направляет на развитие логистики, сервисов и операционной эффективности. Пока компания успешно провела 8 аукционов из 20 запланированных», — подытожили в компании.

