0 800 307 555
В Китае создали первую полностью автономную ИИ-больницу

Agent Hospital работает только в формате симуляции
Agent Hospital работает только в формате симуляции
В Китае представили первую в мире полностью автономную больницу на основе искусственного интеллекта — Agent Hospital. В этой цифровой среде ИИ не только консультирует пациентов, но и самостоятельно проводит диагностику, назначает лечение и управляет всем процессом медицинской помощи.
Об этом пишет Hospitals Management.
Проект был разработан исследователями из Университета Цинхуа, которые использовали большие языковые модели для моделирования реальных клинических процессов.

Как работает цифровая больница

По состоянию на март 2026 года система включает 14 ИИ-врачей и 4 ИИ-агента-медсестры, которые могут автономно прорабатывать медицинские случаи.
По данным исследователей, точность работы системы на медицинском наборе данных MedQA составляет 93,06%.
При этом ИИ способен проанализировать более 10 тыс. виртуальных случаев за несколько дней — на такой объем работы врачам понадобилось бы около двух лет.

До 42 врачей-алгоритмов

В перспективе система может объединить до 42 ИИ-врачей, которые будут охватывать 21 медицинскую специальность и будут работать с более чем 300 заболеваниями.
Все агенты взаимодействуют в единой цифровой системе: анализируют симптомы, ставят диагнозы и формируют план лечения, обмениваясь информацией между отделениями для моделирования комплексной медицинской помощи.
В Китае создали первую полностью автономную ИИ-больницу

Зачем это

По словам руководителя проекта Лю Яна, система может моделировать разные медицинские сценарии, в том числе развитие и распространение инфекционных заболеваний.
Это позволяет использовать виртуальную больницу для:
  • тренировки врачей и студентов;
  • тестирования клинических сценариев;
  • прогнозирования эпидемий;
  • планирования мер здравоохранения.
Платформа построена на технологии MedAgent-Zero и использует сотни тысяч синтетических пациентских случаев, что позволяет ИИ-агентам постоянно совершенствовать свои навыки.
Читайте также
Среди ключевых направлений симулированной работы — педиатрия, кардиология, неврология и другие специальности, требующие в реальных условиях высокого уровня точности и междисциплинарного взаимодействия.

Потенциальные преимущества

Разработчики считают, что такие системы могут:
  • уменьшить нагрузку на врачей;
  • снизить количество диагностических ошибок;
  • сделать лечение более последовательным.
Особенно это может быть полезно для медицинских систем, которые сталкиваются с нехваткой специалистов.

Почему ИИ пока не заменит врачей

Несмотря на технологический прорыв, исследователи отмечают, что нынешняя версия Agent Hospital работает только в формате симуляции. Для использования в реальной медицине необходимы дополнительные испытания и согласования с регуляторами.
Читайте также
Кроме того, специалисты обращают внимание на риски использования искусственного интеллекта в медицине — в частности, вопросы прозрачности алгоритмов, возможных ошибок и защиты персональных данных пациентов.
Некоторые медики отмечают, что искусственный интеллект может быть полезным инструментом, но клинический опыт и решение врача остаются ключевыми в реальной медицинской практике.
Также по теме
Также по теме
