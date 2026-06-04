Бензиновые vs гибриды: какие авто покупали в мае 2026 года (инфографика) Сегодня 19:04 — Технологии&Авто

Бензиновые vs гибриды: какие авто покупали в мае 2026 года (инфографика)

В мае 2026 года автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания охватили более 60% украинского рынка новых автомобилей.

Об этом сообщает Укравтопром.

В мае прошлого года совокупная доля таких автомобилей составила 54,3%.

Наиболее популярные

Среди покупателей остаются бензиновые модели, на которые пришлось 39,9% всех продаж новых легковых автомобилей. Годом ранее этот показатель составлял 36%.

Продолжают укреплять позиции гибридных автомобилей. Их доля на рынке выросла с 27,1% в мае 2025 г. до 30,8% в мае этого года.

Возросла популярность дизельных моделей. В мае они охватили 20,7% рынка новых легковых автомобилей по сравнению с 18,3% годом ранее.

Наибольшее падение зафиксировано в сегменте электромобилей. Если в прошлом году на них приходилось 18,4% продаж новых авто, то их доля сократилась до 8,5%.

Создано finance.ua с помощью ИИ

Автомобили с газобаллонным оборудованием остаются нишевым сегментом. Как и год назад, на них пришлось менее 1% продаж новых легковых автомобилей.

Ранее Finance.ua писал , что за 4 месяца 2026 года украинцы ввезли из-за границы 69,7 тысячи подержанных легковых автомобилей. Абсолютное большинство из импортированных машин составляли кроссоверы — их доля достигла 53%. В прошлом году этот показатель был на уровне 47%.

Также эксперты издания WhatCar? составили рейтинг десяти лучших недорогих автомобилей с пробегом. Все эти модели можно за сумму менее 13 405 долларов.

Но некоторые модели привлекают много внимания и выглядят привлекательно на первый взгляд, но это не всегда означает, что они будут удачным выбором. Автомобильные эксперты советуют осторожно относиться к слишком разрекламированным моделям, поскольку они могут испытывать серьезные проблемы с надежностью, высокие затраты на эксплуатацию или просто не отвечать реальным потребностям водителя.

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