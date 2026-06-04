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Бензиновые vs гибриды: какие авто покупали в мае 2026 года (инфографика)

Технологии&Авто
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Бензиновые vs гибриды: какие авто покупали в мае 2026 года (инфографика)
Бензиновые vs гибриды: какие авто покупали в мае 2026 года (инфографика)
В мае 2026 года автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания охватили более 60% украинского рынка новых автомобилей.
Об этом сообщает Укравтопром.
В мае прошлого года совокупная доля таких автомобилей составила 54,3%.

Наиболее популярные

Среди покупателей остаются бензиновые модели, на которые пришлось 39,9% всех продаж новых легковых автомобилей. Годом ранее этот показатель составлял 36%.
Продолжают укреплять позиции гибридных автомобилей. Их доля на рынке выросла с 27,1% в мае 2025 г. до 30,8% в мае этого года.
Возросла популярность дизельных моделей. В мае они охватили 20,7% рынка новых легковых автомобилей по сравнению с 18,3% годом ранее.
Наибольшее падение зафиксировано в сегменте электромобилей. Если в прошлом году на них приходилось 18,4% продаж новых авто, то их доля сократилась до 8,5%.
<i>Создано finance.ua с помощью ИИ</i>
Создано finance.ua с помощью ИИ
Автомобили с газобаллонным оборудованием остаются нишевым сегментом. Как и год назад, на них пришлось менее 1% продаж новых легковых автомобилей.
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Ранее Finance.ua писал, что за 4 месяца 2026 года украинцы ввезли из-за границы 69,7 тысячи подержанных легковых автомобилей. Абсолютное большинство из импортированных машин составляли кроссоверы — их доля достигла 53%. В прошлом году этот показатель был на уровне 47%.
Также эксперты издания WhatCar? составили рейтинг десяти лучших недорогих автомобилей с пробегом. Все эти модели можно за сумму менее 13 405 долларов.
Но некоторые модели привлекают много внимания и выглядят привлекательно на первый взгляд, но это не всегда означает, что они будут удачным выбором. Автомобильные эксперты советуют осторожно относиться к слишком разрекламированным моделям, поскольку они могут испытывать серьезные проблемы с надежностью, высокие затраты на эксплуатацию или просто не отвечать реальным потребностям водителя.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
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