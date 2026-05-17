В США выросла безработица в ІТ-секторе из-за внедрения ИИ — WSJ

По данным Wall Street Journal, уровень безработицы в американском ІТ-секторе в апреле поднялся до 3,8% против 3,6% в марте. Рост объясняют «постоянной неопределенностью» в области технологий, где влияние искусственного интеллекта меняет подходы к найму персонала.

Почему растет безработица в технологическом секторе

Аналитика была проведена консалтинговой компанией Janco Associates на основе статистики Министерства труда США.
Сообщается, что экономика страны добавила 115 тысяч рабочих мест, главным образом в розничной торговле, транспорте, складском хозяйстве и здравоохранении.
Общий уровень безработицы остался на отметке 4,3%, однако информационный сектор потерял 13 тысяч рабочих мест.
Увольнения, в частности, связаны с тем, что в апреле несколько крупных технологических компаний объявили о сокращении персонала.
  • Meta Platforms сообщила об увольнении около 10% сотрудников — примерно 8 тысяч человек.
  • Nike увольняет около 1 400 работников, что составляет примерно 2% штата, преимущественно в технологическом подразделении.
  • Snap также объявила о ликвидации 16% рабочих мест, то есть около 1000 позиций с целью повышения эффективности.
Всего в отраслях ІТ, включая телекоммуникации и обработку данных, занятость снизилась на 11% от пикового уровня ноября 2022 года, что равняется примерно 342 тысячам рабочих мест.
Руководитель Janco Виктор Янулатис отметил, что причиной сокращений является не только влияние искусственного интеллекта. На решения компаний оказывают влияние также инфляция и экономическая неопределенность, связанная с конфликтом в Иране.
Несмотря на это, спрос на программистов не исчез. По словам вице-президента по вопросам ИИ платформы Indeed Ханны Калхун, количество вакансий для разработчиков программного обеспечения выросло на 15% в годовом измерении.
В то же время работодатели предпочитают опытных специалистов, что может осложнить трудоустройство для выпускников университетов.
По материалам:
mezha.media
