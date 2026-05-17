Сколько длится поиск новой работы в ІТ — исследование Сегодня 08:09

Почти половина айтишников вынуждена снижать зарплатные ожидания при поиске работы, Фото: magnific

Большинство айтишников в Украине и за рубежом считают, что сейчас найти работу в IT сложно. В среднем поиск новой работы длится около трех-четырех месяцев, а почти половина кандидатов вынуждены снижать зарплатные ожидания.

Об этом свидетельствует опрос Dou.

Сколько длится поиск новой работы

Для типичного айтишника поиск работы за последний год длился около 11 недель (медиана) — и в Украине, и за рубежом.

Средняя продолжительность заметно выше: 15 недель в Украине и 18 недель за рубежом. Это означает, что часть специалистов искала работу значительно дольше типичного искателя

По сравнению с 2025 годом среднее время поиска в Украине почти не изменилось. За границей он вырос: 16 недель в прошлом году против 18 недель в настоящее время.

Дольше всего в Украине работу искали Artist / Animator и Leadership — по 21 неделе за медианой, почти вдвое дольше типичного показателя в 11 недель.

Быстрее всего новую работу находили:

AI/ML/Data Engineering;

аналитики;

DevOps/SRE;

Recruitment;

Support/Customer Success;

SysAdmin.

Для этих специалистов поиск длился в среднем около пяти недель.

За рубежом быстрее других находили работу аналитики (медиана — 5 недель) и DevOps/SRE (медиана — 8 недель).

Приходилось ли снижать зарплатные ожидания

Как и в прошлом году, большая часть искателей снижали зарплатные ожидания. В Украине это сделали 44% людей, ищущих работу, за рубежом — 43%. Специалисты разных тайтлов делали это примерно одинаково часто: от интернов/джуниоров (42%) до сеньоров (46%).

Чаще зарплатные ожидания снижали специалисты по HR/Learning & Development, Graphic/Motion/Web Design и QA: в этих группах это сделало по меньшей мере половина поисковиков.

Реже всего на снижение ожиданий соглашались AI/ML/Data Engineering, SysAdmin/Infrastructure Engineer и DevOps/SRE.

Среди разработчиков 46% снижали ожидаемую зарплату — это близко к среднему показателю в выборке.

Снижали ли айтишники зарплатные ожидания, Инфографика: Dou

Что важно при выборе работодателя

Выбор нового места работы наиболее часто определяют три фактора: размер финансовой компенсации (71%), возможность работать удаленно (51%) и интересные задачи, профессиональный и карьерный рост (41%).

Нехватка удаленных вакансий может замедлять наем. Среди ищущих работу и еще не нашедших, 57% назвали ремоут важным для себя. Среди искавших и нашедших таких меньше — 48%.

Трудно ли сейчас найти новую работу

Подавляющее большинство айтишников и в Украине (68%), и за рубежом (73%) считают, что сейчас найти работу в IT сложно. Только 13% в Украине и 11% за границей думают, что это легко.

Среди основных проблем кандидаты называют:

отсутствие ответа от компаний после этапов отбора;

высокую конкуренцию;

небольшое количество вакансий;

длительный процесс найма;

требования работать из офиса.

Труднее всего искать работу специалистам по Game/Level design, UI/UX, Artist/Animator, Graphic/Motion/Web Design, QA и административных ролей. В этих группах чаще всего говорят, что найти работу сейчас довольно или очень тяжело.

Среди разработчиков только 11% считают, что сейчас найти работу легко, а 71% — что тяжело.

Лучше всего ситуацию оценивают специалисты по AI/ML/Data Science/Data Engineering: они чаще всего говорят, что искать работу легко, и реже всего — что трудно.

Ранее Finance.ua писал , что во втором полугодии 2025 года работу сменили 19% украинских айтишников. Среди сменивших место работы 67% получили более высокую зарплату. Для 17% уровень дохода не изменился, а еще 16% после перехода стали зарабатывать меньше.

Dou По материалам:

