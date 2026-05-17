0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько длится поиск новой работы в ІТ — исследование

20
Почти половина айтишников вынуждена снижать зарплатные ожидания при поиске работы
Почти половина айтишников вынуждена снижать зарплатные ожидания при поиске работы, Фото: magnific
Большинство айтишников в Украине и за рубежом считают, что сейчас найти работу в IT сложно. В среднем поиск новой работы длится около трех-четырех месяцев, а почти половина кандидатов вынуждены снижать зарплатные ожидания.
Об этом свидетельствует опрос Dou.

Сколько длится поиск новой работы

Для типичного айтишника поиск работы за последний год длился около 11 недель (медиана) — и в Украине, и за рубежом.
Средняя продолжительность заметно выше: 15 недель в Украине и 18 недель за рубежом. Это означает, что часть специалистов искала работу значительно дольше типичного искателя
По сравнению с 2025 годом среднее время поиска в Украине почти не изменилось. За границей он вырос: 16 недель в прошлом году против 18 недель в настоящее время.
Дольше всего в Украине работу искали Artist / Animator и Leadership — по 21 неделе за медианой, почти вдвое дольше типичного показателя в 11 недель.
Быстрее всего новую работу находили:
  • AI/ML/Data Engineering;
  • аналитики;
  • DevOps/SRE;
  • Recruitment;
  • Support/Customer Success;
  • SysAdmin.
Для этих специалистов поиск длился в среднем около пяти недель.
За рубежом быстрее других находили работу аналитики (медиана — 5 недель) и DevOps/SRE (медиана — 8 недель).

Приходилось ли снижать зарплатные ожидания

Как и в прошлом году, большая часть искателей снижали зарплатные ожидания. В Украине это сделали 44% людей, ищущих работу, за рубежом — 43%. Специалисты разных тайтлов делали это примерно одинаково часто: от интернов/джуниоров (42%) до сеньоров (46%).
Читайте также
Чаще зарплатные ожидания снижали специалисты по HR/Learning & Development, Graphic/Motion/Web Design и QA: в этих группах это сделало по меньшей мере половина поисковиков.
Реже всего на снижение ожиданий соглашались AI/ML/Data Engineering, SysAdmin/Infrastructure Engineer и DevOps/SRE.
Среди разработчиков 46% снижали ожидаемую зарплату — это близко к среднему показателю в выборке.
Снижали ли айтишники зарплатные ожидания
Снижали ли айтишники зарплатные ожидания, Инфографика: Dou

Что важно при выборе работодателя

Выбор нового места работы наиболее часто определяют три фактора: размер финансовой компенсации (71%), возможность работать удаленно (51%) и интересные задачи, профессиональный и карьерный рост (41%).
Нехватка удаленных вакансий может замедлять наем. Среди ищущих работу и еще не нашедших, 57% назвали ремоут важным для себя. Среди искавших и нашедших таких меньше — 48%.

Трудно ли сейчас найти новую работу

Подавляющее большинство айтишников и в Украине (68%), и за рубежом (73%) считают, что сейчас найти работу в IT сложно. Только 13% в Украине и 11% за границей думают, что это легко.
Среди основных проблем кандидаты называют:
  • отсутствие ответа от компаний после этапов отбора;
  • высокую конкуренцию;
  • небольшое количество вакансий;
  • длительный процесс найма;
  • требования работать из офиса.
Труднее всего искать работу специалистам по Game/Level design, UI/UX, Artist/Animator, Graphic/Motion/Web Design, QA и административных ролей. В этих группах чаще всего говорят, что найти работу сейчас довольно или очень тяжело.
Среди разработчиков только 11% считают, что сейчас найти работу легко, а 71% — что тяжело.
Лучше всего ситуацию оценивают специалисты по AI/ML/Data Science/Data Engineering: они чаще всего говорят, что искать работу легко, и реже всего — что трудно.
Ранее Finance.ua писал, что во втором полугодии 2025 года работу сменили 19% украинских айтишников. Среди сменивших место работы 67% получили более высокую зарплату. Для 17% уровень дохода не изменился, а еще 16% после перехода стали зарабатывать меньше.
По материалам:
Dou
ITРабота
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems