Вакансии в Military Tech (ТОП-10) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Вакансии в Military Tech (ТОП-10)

robota.ua подготовила подборку актуальных miltech-вакансий для тех, кто ищет работу в оборонной сфере и хочет стать частью команд, работающих над инновационными решениями для фронта и безопасности Украины.

Паяльщик дронов

г. Киев

Украинская miltech-компания, которая создает технологии, ежедневно работает на фронте. Системы используются подразделениями ВСУ для противодействия вражеским беспилотникам и защиты инфраструктуры.

Ищут специалиста, который будет: паять электронные узлы и платы FPV; контролировать качество выполненных работ; соблюдать технические требования и стандарты производства. Работодатель отдаст предпочтение кандидатам с опытом пайки.

Кинолог в Airlogix

г. Киев

В должности специалист будет отвечать за дрессировку, уход и подготовку животных, а также будет участвовать в специализированных тренировках и выездах (при необходимости). Работодатель предпочитает кандидатов с профильным образованием или специализированными курсами, знанием методик дрессировки и опытом работы со служебными собаками.

Технический писатель (Technical Writer)

г. Киев

На работу приглашают: специалистов с опытом написания технической документации; кандидатов, умеющих объяснять сложные вещи на простом языке; людей с базовым пониманием программного обеспечения и аппаратных систем; внимательных к деталям специалистов с уровнем английского не ниже В2+.

Операционный менеджер у Д.Ж.Е.Т.

г. Киев

Специалист будет отвечать за координацию команд, контроль выполнения задач и поддержку непрерывности внутренних процессов.

Среди основных обязанностей: ведение протоколов совещаний, контроль дедлайнов в системах управления задачами, подготовка еженедельной отчетности статуса задач и прогресса команд, координация взаимодействия между подразделениями и анализ причин задержек в работе.

Компания рассматривает кандидатов с опытом работы на позициях Operation Manager или Project Coordinator от одного года, навыками работы с Excel, Google Sheets и системами управления задачами.

Вязальщик схемных жгутов

г. Киев

Шанс попасть в компанию есть у кандидатов, умеющих читать электрические и монтажные схемы, специалистов по навыкам работы с зачистным и обжимным инструментом, людям с практическим опытом пайки проводов.

Преимуществом станет опыт работы с проводами с ПВХ-изоляцией, автоматическими станками для зачистки проводов и оборудованием для обжимки наконечников.

Руководитель автопарка

г. Киев

Среди обязанностей будущего работника: организация и контроль работы автопарка (20 транспортных средств); контроль технического состояния автомобилей, планирование и организация ТО и ремонтов; контроль расходов на топливо, ремонт и содержание транспорта; организация работы водителей и контроль транспортной документации; взаимодействие со СТО, поставщиками запчастей и страховыми компаниями.

Компания поддерживает трудоустройство ветеранов и ветеранок и призывает их откликаться на вакансии.

Ведущий экономист по финансовой работе в «Милиге»

г. Киев

Присоединиться к команде приглашают опытного финансового экономиста, который поможет эффективно управлять финансовыми потоками, формировать управленческую отчетность и усовершенствовать финансовые процессы предприятия.

Предлагается среди прочего: официальное трудоустройство, бронирование, зарплата от 50 000 до 70 000 грн. График работы — с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00.

Заместитель главного бухгалтера

г. Киев (гибридный формат работы)

Ищут: специалистов с опытом работы бухгалтером от 5 лет; кандидатов с практическим опытом работы по НДС (обязательно); специалистов, работавших в оборонной промышленности (обязательно); претендентов с основательными знаниями законодательства в сфере бухгалтерского учета и налогообложения; уверенных пользователей 1С/BAS, MEDoc и Excel.

Менеджер по снабжению

г. Вишневое (Киевская область)

Ищут специалиста, отвечающего за поиск и ведение базы поставщиков, мониторинг цен, заказ материалов в соответствии с производственными потребностями, контроль поставок и складских остатков, а также оптимизацию номенклатуры.

Компания будет рада видеть в команде кандидатов с опытом ведения переговоров, знаниями Excel и ERP-систем, базовым пониманием механической сборки и обработки деталей.

Заведующий складом

г. Житомир

В этой должности специалист будет отвечать за организацию и контроль работы склада, прием, учет, хранение и выдачу товарно-материальных ценностей, проведение инвентаризаций и ведение складского учета в ERP-системе. Также предусмотрено тесное взаимодействие с производством, логистикой и отделом снабжения.

Компания рассматривает кандидатов с опытом работы на аналогичной должности от двух лет, умеющих эффективно организовывать складские процессы.

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