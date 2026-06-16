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У кого в Украине выросли зарплаты выше 70 тыс. гривен (инфографика)

Личные финансы
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У кого в Украине выросли зарплаты выше 70 тыс. гривен (инфографика)
У кого в Украине выросли зарплаты выше 70 тыс. гривен (инфографика)
По состоянию на 16 июня 2026 года средняя зарплата в Киеве — 35 тысяч гривен. Это на 17% больше, если сравнивать с июнем 2025 года.
Об этом говорится в инфографике work.ua.
Медиана зарплат рассчитана по данным из 54 104 вакансий, размещенных на Work.ua в Киеве за последние 3 месяца. Диапазон, содержащий медиану, выделен на графике.
<i>инфографика <a href="https://www.work.ua/">work.ua.</a></i>
инфографика work.ua.

У кого зарплаты выросли больше всего

Согласно графику, наибольший рост зарплат был у менеджеров по продаже недвижимости, операционных и финансовых директоров. У первых повысилась почти на 20% и сейчас составляет сейчас 90 тыс. гривен.
Не отстают руководители отделов продаж — 85 тыс. гривен (рост на 13%) и бизнес-аналитики — 76 тыс. грн, при росте на 52%).
Автомаляры и стоматологи делят планку в 75 тыс. гривен при росте на 15%)
<i>инфографика <a href="https://www.work.ua/">work.ua.</a></i>
инфографика work.ua.
Также отметим, что растут зарплаты в рабочих специальностях. Так, каменщик сейчас получает 70 тыс. гривен, а арматурщик — 65 тыс. гривен. Прораб и автослесарь — по 60 тыс. гривен в месяц.
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Ранее Finance.ua писал, что Госстат зафиксировал увеличение средней зарплаты в Украине. Средняя заработная плата штатных работников в Украине в марте 2026 года составила 30 356 гривен. Это на 7,2% больше по сравнению с февралем.
Также мы писали, кто получает самые высокие зарплаты в украинском ІТ.
В то же время работодатели стали получать официальные письма от Инспекции по труду и занятости населения из-за «замороженных» на одном уровне зарплат в 2026 году.
В частности, официальные письма работодателям направляет инспекция Днепровского горсовета. Причиной пристального внимания чиновников стали стабильные показатели в отчетности: отсутствие кадровых изменений и зарплаты на одном уровне.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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