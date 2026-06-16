У кого в Украине выросли зарплаты выше 70 тыс. гривен (инфографика)

Ранее Finance.ua писал, что Госстат зафиксировал увеличение средней зарплаты в Украине. Средняя заработная плата штатных работников в Украине в марте 2026 года составила 30 356 гривен. Это на 7,2% больше по сравнению с февралем.
Также мы писали, кто получает самые высокие зарплаты в украинском ІТ.
В то же время работодатели стали получать официальные письма от Инспекции по труду и занятости населения из-за «замороженных» на одном уровне зарплат в 2026 году.
В частности, официальные письма работодателям направляет инспекция Днепровского горсовета. Причиной пристального внимания чиновников стали стабильные показатели в отчетности: отсутствие кадровых изменений и зарплаты на одном уровне.