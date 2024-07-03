Евросоюз собирается ввести пошлины на дешевые товары с AliExpress — FT Сегодня 13:30 — Личные финансы

Евросоюз собирается ввести пошлины на дешевые товары с AliExpress — FT

Европейский Союз планирует ввести пошлины на дешевые товары из китайских интернет-магазинов. В частности, среди них — Temu, Shein и AliExpress.

Об этом пишет Financial Times.

В конце июля Европейская комиссия предложит отменить текущий порог в 150 евро, ниже которого товары можно покупать без пошлин.

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Согласно действующим правилам ЕС, посылки, приобретенные онлайн из стран, не входящих в ЕС, не облагаются пошлиной, если их стоимость составляет менее 150 евро.

По данным Еврокомиссии, в 2023 году в ЕС из-за границы прибыло два миллиарда посылок с заявленной стоимостью менее 150 евро. Еврокомиссия отмечает, что «огромные объемы электронной торговли проверяют таможенные органы на прочность».

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В частности, ЕС обсуждает отмену ограничения в рамках проекта таможенной реформы, предложенного Еврокомиссией в мае 2023 года, но теперь он может попытаться ускорить его принятие, чтобы противостоять всплеску дешевого импорта.

Критики Shein и Temu в Соединенных Штатах уже жаловались на то, что они используют освобождение от импортных пошлин, чтобы подорвать позиции конкурентов и избежать таможенных проверок своей продукции. Такая практика позволяет обеим компаниям предлагать покупателям по всему миру платья всего за $8 и умные часы за $25.

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