AliExpress остановил доставку заказов на территорию россии — Finance.ua

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AliExpress остановил доставку заказов на территорию россии

Мир
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AliExpress остановил доставку заказов на территорию россии
AliExpress остановил доставку заказов на территорию россии
AliExpress, принадлежащий китайской компании Alibaba, остановил доставку заказов на территорию россии. Кроме того, оплатить товары в российских рублях теперь тоже невозможно.
Как сообщают российские СМИ, владельцы AliExpress прекратили отправку заказов в рф.
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Теперь для российских клиентов введены новые ограничения:
  • прекращена доставка в страну,
  • не разрешена оплата за товар в российских рублях.

Какие бизнесы продолжили работу в россии

Среди компаний, решивших не завершать бизнес в россии, есть более 2 000 компаний. В противоположность этому, по данным «Киевской школы экономики», уже почти 1600 международных компаний либо покинули рынок, либо сократили свою деятельность там.
Также есть несколько компаний, которые сначала решили продать бизнес, но впоследствии изменили курс:
  • Британская фирма Reckitt — в апреле 2022 г. компания начала процесс передачи права на свой российский бизнес. Но со временем все изменилось.
  • Компания Avon также заявила о продаже своего бизнеса. Впрочем, после получения предложения от покупателей уже не приняла их.
По материалам:
Телеканал 24
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