Еврокомиссия начала расследование относительно AliExpress — Finance.ua

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Еврокомиссия начала расследование относительно AliExpress

Фондовый рынок
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Еврокомиссия начала расследование относительно AliExpress
Еврокомиссия начала расследование относительно AliExpress
Европейская комиссия (ЕК) начала расследование относительно платформы электронной торговли AliExpress, принадлежащей китайскому технологическому гиганту Alibaba, из-за опасений, что компания не принимает адекватных мер по предотвращению распространения нелегальных товаров и незаконного контента в интернете.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
ЕК проверит, не нарушает ли компания «Закон о цифровых услугах» (DSA) в отраслях, связанных с управлением и снижением рисков, модерацией контента и внутренним механизмом обработки жалоб, прозрачностью рекламных и рекомендательных систем, отслеживанием и доступом к данным участников платформы.
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«AliExpress стремится создать безопасный и соответствующий требованиям рынок для всех потребителей», — заявил представитель компании, слова которого приводит CNBC. По его словам, компания «работала и продолжит работу с соответствующими органами, чтобы убедиться в соблюдении действующих стандартов» и отвечать требованиям DSA.
Это третье официальное расследование Еврокомиссии в рамках DSA, ранее аналогичные действия были предприняты по сервису для создания и просмотра коротких видео TikTok и соцсети X.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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