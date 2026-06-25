Укрзализныця анонсировала возобновление движения городской электрички (дата) Сегодня 09:34 — Личные финансы Укрзализныця анонсировала возобновление движения городской электрички (дата) Городская электричка Kyiv City Express возвращает полное кольцо. Ремонт продолжительностью почти два месяца завершен. Об этом пишет Укрзализныця. С 28 июня полное железнодорожное кольцо вокруг столицы будет восстановлено, мост между станциями Почайна и Радужный открыт для движения по своему графику. Что восстановили На мосту обновлены несущие конструкции, добавлены новые элементы путей и антикоррозионная защита, что продлит срок службы и повысит безопасность движения поездов. Расписание Ранее Укрзализныця назначила дополнительные рейсы в Закарпатье и Карпаты. Также Укрзализныця впервые установила кондиционеры в региональных электропоездах. Кондиционерами уже оборудованы региональные электропоезда, которые курсируют на хорошо знакомом маршруте Ровно — Львов — Ровно, а также на новом маршруте Киев — Хмельницкий — Киев. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Личные финансы / Укрзализныця анонсировала возобновление движения городской электрички (дата)