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Укрзализныця анонсировала возобновление движения городской электрички (дата)

Личные финансы
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Укрзализныця анонсировала возобновление движения городской электрички (дата)
Укрзализныця анонсировала возобновление движения городской электрички (дата)
Городская электричка Kyiv City Express возвращает полное кольцо. Ремонт продолжительностью почти два месяца завершен.
Об этом пишет Укрзализныця.
С 28 июня полное железнодорожное кольцо вокруг столицы будет восстановлено, мост между станциями Почайна и Радужный открыт для движения по своему графику.

Что восстановили

На мосту обновлены несущие конструкции, добавлены новые элементы путей и антикоррозионная защита, что продлит срок службы и повысит безопасность движения поездов.

Расписание

Расписание на официальном сайте https://kyivcityexpress.uz.gov.ua
Ранее Укрзализныця назначила дополнительные рейсы в Закарпатье и Карпаты.
Также Укрзализныця впервые установила кондиционеры в региональных электропоездах. Кондиционерами уже оборудованы региональные электропоезда, которые курсируют на хорошо знакомом маршруте Ровно — Львов — Ровно, а также на новом маршруте Киев — Хмельницкий — Киев.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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