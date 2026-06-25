Укрзализныця анонсировала возобновление движения городской электрички (дата) Сегодня 09:34 — Личные финансы

Укрзализныця анонсировала возобновление движения городской электрички (дата)

Городская электричка Kyiv City Express возвращает полное кольцо. Ремонт продолжительностью почти два месяца завершен.

Об этом пишет Укрзализныця

С 28 июня полное железнодорожное кольцо вокруг столицы будет восстановлено, мост между станциями Почайна и Радужный открыт для движения по своему графику.

Что восстановили

На мосту обновлены несущие конструкции, добавлены новые элементы путей и антикоррозионная защита, что продлит срок службы и повысит безопасность движения поездов.

Расписание

Расписание на официальном сайте https://kyivcityexpress.uz.gov.ua Расписание на официальном сайте

Ранее Укрзализныця назначила дополнительные рейсы в Закарпатье и Карпаты.

Также Укрзализныця впервые установила кондиционеры в региональных электропоездах. Кондиционерами уже оборудованы региональные электропоезда, которые курсируют на хорошо знакомом маршруте Ровно — Львов — Ровно, а также на новом маршруте Киев — Хмельницкий — Киев.

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