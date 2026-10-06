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Кабмин утвердил новый стандарт профессионального образования: что изменится для колледжей и студентов

Личные финансы
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Студенты и преподаватели смогут стажироваться у работодателей
Студенты и преподаватели смогут стажироваться у работодателей
Кабинет Министров принял пакет решений по реализации изменений в системе профессионального образования.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
«Ключевая задача — готовить квалифицированных специалистов, в которых реально нуждаются рынок труда и экономика страны», — отметил глава правительства.

Что изменится в профессиональном образовании

Правительство утвердило новый стандарт профессионального образования.
Так, по меньшей мере 40% образовательной программы отводится на практическую подготовку. Студенты смогут получить до трех профессиональных квалификаций, а профессиональные колледжи будут иметь больше автономии в формировании образовательных программ. Учеба будет интегрирована с европейской кредитной системой.

Как изменится финансирование профессиональных колледжей

С 2027 года заработает новая формула финансирования профессиональных колледжей. У каждого учреждения будет базовое финансирование, а часть денежных средств будет зависеть от результатов работы.
Новая формула учитывает спрос на профессии в области, набор студентов, трудоустройство выпускников и привлечение дополнительных средств. Чем лучше показатели, тем больше финансирование сможет получить заведение.
Это решение является одним из индикаторов сотрудничества Украины со Всемирным банком.
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Студенты и преподаватели смогут стажироваться у работодателей

Кроме того, расширяется академическая мобильность. Студенты смогут учиться и стажироваться непосредственно у работодателей. Преподаватели — преподавать и стажироваться в учебных заведениях и на предприятиях.
«Это даст больше практического опыта и прямого сотрудничества профессиональных колледжей с работодателями», — подчеркнул Корецкий.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров Украины утвердил новый Порядок практической подготовки соискателей профессионального образования. Документ учитывает положения Закона Украины «О профессиональном образовании» и определяет правила организации практики студентов. Теперь, например, за время практики студент будет получать все деньги за проделанную работу. Отменена норма, согласно которой до 50% заработной платы соискателя образования могло перечисляться на счет учебного заведения.
Также мы рассказывали, что для украинского студента заработать первые 1 тыс. долларов вполне реально и без полного отказа от учебы. Но скорость зависит не только от профессии, но и от формата занятости: полный рабочий день позволяет накопить необходимую сумму быстрее, тогда как подработка на 15−20 часов в неделю растягивает этот срок.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
СтудентыОбразование
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