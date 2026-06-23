Новые правила бронирования и присвоения критичности для компаний Сегодня 09:50

Новы правила бронирования

Начало лета принесло очередные поправки в сфере бронирования работников от мобилизации и процедуры присвоения статуса критичности предприятиям — 30 мая Правительство приняло Постановление № 692 «Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время», которым вносятся соответствующие изменения.

Большинство положений Постановления вступили в силу со дня его опубликования, то есть со 2 июня, часть отсрочена до 1 сентября 2026 года.

Если коротко, то суть нововведений сводится к четырем вещам: повышение зарплатного порога для забронированных и получение статуса критичности; изменение лимитов на бронирование; изменение порядка учета забронированных; дополнительные требования для резидентов Дія.City. Рассказываем подробно по каждому из пунктов.

Повышение зарплатного порога и статус критичности

Повышение порога заработной платы, необходимого для бронирования работников, напрямую связано с критериями присвоения предприятию статуса критически важного.

В частности, для получения такого статуса, а значит, и права на бронирование работников, предприятие должно обеспечивать выплату официальной заработной платы на уровне не ниже трех минимальных заработных плат. На сегодня этот показатель составляет 25 941 грн в месяц.

В этом правиле есть исключения. Во-первых, для предприятий, работающих на прифронтовых территориях, размер заработной платы для выполнения условий критичности и бронирования несколько ниже: 2,5 «минималки», то есть 21 618 гривен.

Во-вторых, на прежних условиях остаются государственные и коммунальные предприятия и ряд других — для них зарплатный порог не применяется. С перечнем можно ознакомиться по этой ссылке , загрузив файл «Прилагаемые изменения», размещенный под текстом Постановления.

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Важно понимать, что для предприятий, которые имеют статус критических, этот статус не отменяется автоматически, но до 1 сентября его нужно возобновить. До того времени существующие бронирования остаются в силе.

Эксперты также обращают внимание, что зарплатный критерий для подачи документов на определение предприятия критически важным повышен уже с 2 июня 2026 года. Поэтому при подаче документов в июне будет проверяться зарплата за май, а при подаче в июле — зарплата за июнь.

Лимиты для бронирования

Что касается самих лимитов, которые в зависимости от конкретного предприятия могут колебаться от 50% до 100% военнообязанных работников, то здесь ничего не меняется.

Изменения заключаются в другом — если предприятие превысило определенный лимит забронированных, его руководитель обязан в течение десяти рабочих дней с 2 июня аннулировать бронирование через портал «Дія».

Если он этого не сделает, у предприятия есть все шансы лишиться статуса критического с соответствующими последствиями.

Учет забронированных

Здесь изменения прежде всего касаются тех, кто работает на нескольких работах или имеет отсрочку по другим причинам ( ст. 23 Закона Украины от 21.10.1993 № 3543-XII «О мобилизационной подготовке и мобилизации»).

Эти работники учитываются в квоту забронированных в общем количестве военнообязанных только один раз — по основному месту работы. То есть человек не может работать на предприятии, не имеющем права бронировать сотрудников, а для получения отсрочки устроиться в другую компанию, как совместитель.

Дополнительные требования для резидентов Дія. City

Если ранее наличие статуса резидента было достаточным основанием для применения отдельных механизмов критичности, теперь компаниям придется дополнительно подтверждать уровень выплат работникам и специалистам.

В частности, среднее месячное вознаграждение за последние шесть месяцев должно составлять не менее эквивалента в 1 200 евро.

На что обратить внимание кадровикам и руководителям предприятий

Чтобы не было неприятных сюрпризов, следует обратить внимание на следующие моменты:

проверьте заработные платы работников, которых планируется забронировать, учтите, что их размер должен быть повышен за последний месяц до даты подачи документов на критичность;

проведите аудит забронированных — чтобы не оказалось «лишних»;

проверьте тех, у кого есть отсрочки по другим причинам, и совместителям, чтобы учесть их в квоте для бронирования;

проверьте документы на соответствие критичности по обновленным критериям и подать их в установленном порядке. Имейте в виду, что на рассмотрение этого обращения закон отводит 10 дней, то есть не тяните до последнего.

Что касается работников, имеющих статус забронированных, то им не нужно подавать никаких документов для подтверждения критичности предприятия, но стоит поинтересоваться у руководства, сохранится ли у предприятия статус, а у них — бронирование.

Как это может сказаться на рынке труда

Сейчас сложно дать точный прогноз влияния этих изменений на рынок труда. В то же время большинство экспертов, анализирующих нововведения, склоняются к мнению, что количество официально трудоустроенных работников может сократиться.

В свою очередь, это может привести к потерям для государственного бюджета: часть работников, ранее подлежавших бронированию, будет мобилизована, в то время как другие могут перейти к неформальной занятости.

Во втором случае бюджет и соответствующие фонды потеряют налоги и отчисления, в первом к этим косвенным потерям следует добавить прямые: военнослужащие получают заработную плату, доплаты, а на их обучение и содержание тратятся дополнительные средства.

Причины, по которым появление Постановления № 692, очевидны: Вооруженным силам критически не хватает людей. Однако очевидно и то, что большинство «уклонистов» находятся вне поля зрения ТЦК и СП, и пополнить армию за счет уменьшения количества забронированных вряд ли удастся — количество потерявших броню явно мало для такой цели.

А бизнесу придется увеличить не только заработные платы, но и, соответственно, начисления на них. Что, в свою очередь, может привести к потере критичности.

На данный момент реакция бизнеса на новые правила весьма сдержанная, но восприняли их без энтузиазма: «Если какое-то предприятие не потянет повышенную нагрузку, то у него просто начнут „слетать“ бронирования», — говорит глава концерна «Ярослав» Александр Барсук.

В аграрном секторе новое постановление Кабмина вызвало также сдержанно негативную реакцию. Во Всеукраинском аграрном совете предупреждают о риске потери статуса критически важных предприятий после пересмотра критериев и необходимости повторного подтверждения критичности. Представители отрасли также обеспокоены новыми требованиями к зарплатному критерию и усилением контроля над квотами бронирования работников.

Во время специального вебинара для агропроизводителей консультант ВАР Леся Панкратова заявила следующее: «Для агропроизводителей вопрос критичности и бронирования напрямую связан со стабильной работой хозяйств и общин, где эти предприятия платят налоги, обеспечивают рабочие места и поддерживают экономическую активность. Впереди уборочная, а кадровый дефицит в агросекторе и без того ощутим. Поэтому хозяйствам важно сохранить ключевых специалистов, вовремя разобраться в новых требованиях и не упустить сроки, определенные постановлением».

Из ее комментария следует, что аграрный сектор сильно обеспокоен возможными потерями критически важных работников в разгар сезона.

Что говорят юристы

Юристы обращают внимание на нечеткость некоторых норм, предусмотренных Постановлением № 692. Эта нечеткость повлечет за собой неоднозначную трактовку, которая приведет к спорам и проблемам. В первую очередь, у тех, кто в результате этой нечеткости потеряет статус критичности, а забронированные работники — броню.

Так, например, не совсем понятна норма касательно зарплаты. Норма о заработной плате вступила в силу 2 июня, постановление КМУ датировано 30 мая, однако в ряде случаев зарплату для получения статуса критического предприятия нужно было повысить еще в мае.

Адвокат Анна Лысенко обращает внимание на несколько важных нюансов, которые могут привести к потере статуса:

«Самая большая ошибка сейчас — считать, что если критичность уже получена, то до сентября можно ничего не делать. Новые правила запускают проверку соответствия критериям значительно раньше, а отдельные предприятия могут потерять статус до 01.07.2026 г. В общем порядке действующая критичность действует на срок, на который она выдана, но не дольше, чем до 01.09.2026 г. До этой даты все без исключения предприятия, которые получили статус критически важного до 30.05.2026 г., должны пройти внеплановое подтверждение».

Относительно соответствия критериям — эти критерии должны быть обновлены до 10 июня. По состоянию на 23 июня Региональные критерии для бронирования обнародованы только двумя ОВА — Сумской и Закарпатской. Что делать работодателям в других областях? Кто будет отвечать за провал дедлайна и, самое главное, за то, что предприятие в результате бездействия чиновников лишится статуса критического?

Выводы

Правительство фактически избрало самый простой механизм расширения мобилизационного ресурса, пересмотрев условия бронирования работников. Такой подход означает, что часть людей, ранее бронировались и находятся в поле зрения территориальных центров комплектования и социальной поддержки благодаря официальному трудоустройству и воинскому учету, может потерять право на бронирование.

Какими будут последствия этих изменений, оценить сложно. В то же время показательным является сопоставление отдельных статистических данных. По информации Министерства экономики Украины, по состоянию на сегодняшний день забронировано более 1,3 млн военнообязанных. В то же время количество лиц, которые не обновили свои военно-учетные данные и фактически находятся вне непосредственного контроля органов мобилизации, по разным оценкам составляет от 3 до 5 млн человек.

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