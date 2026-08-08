Долгов за коммуналку стало больше: за какие услуги украинцы не платят чаще всего Сегодня 08:22

Более 108 тысяч долгов за коммуналку открыли в 2026 году

За 6 месяцев 2026 года в Украине открыли более 108 тысяч новых исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги. Чаще украинцы не платят за теплоснабжение, а больше новых должников зафиксировали в Харьковской области.

Долги продолжают расти

По состоянию на начало июля в Едином реестре должников насчитывается 829,7 тысячи производств, связанных с неуплатой коммунальных услуг.

Около 62% из них завершены, однако это не означает, что долг погашен.

Исполнители могут завершить производство по невозможности взыскания или по другим причинам. В таких случаях записи о долгах продолжают оставаться в реестре.

Количество долгов за коммуналку, Инфографика: Опендатабот

Где должников больше всего

Больше всего новых долгов за коммуналку в этом году на Харьковщине — 22 171, или 20% от всех новых дел.

Второе место занимает Днепропетровщина, где открыли 19 636 производств (18%).

На третьем месте — Николаевщина с 12 841 производством (12%).

Где задолжали больше всего, Инфографика: Опендатабот

За что чаще всего не платят

Чаще всего украинцы в этом году задолжали за теплоснабжение: 43% всех новых долгов в 2026 году.

Еще 18% - долги за водоснабжение.

Далее — жилищное обслуживание (12%), газоснабжение (11%) и энергоснабжение (9%).

За что задолжали украинцы, Инфографика: Опендатабот

Кто чаще всего не платит за коммуналку

Наибольшая доля новых долгов приходится на людей в возрасте 46−60 лет — 35% всех новых производств.

Еще четверть приходится на пенсионеров. Почти столько же задолжали украинцы 36−45 лет (24%).

Возраст должников за коммуналку, Інфографіка: Опендатабот

Женщины стали фигурантками более половины новых производств за долги за коммуналку: 60 141 долгов.

Отдельные коммунальные долги остаются открытыми. Так, самые старые открытые исполнительные производства находятся в Реестре уже более 9 лет.

Ранее Finance.ua писал, что для большинства украинских семей коммунальные платежи являются одной из наиболее ощутимых статей расходов.

Вместе с этим ситуация с тарифами в стране довольно неоднородна. Часть установленных для населения цен одинакова во всех регионах, но стоимость отдельных услуг существенно отличается.

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