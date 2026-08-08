0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда украинцы были самыми богатыми за годы независимости

7029
Пик реальных доходов украинцев пришелся на конец 2021 года
Пик реальных доходов украинцев пришелся на конец 2021 года, Фото: magnific
Самыми богатыми украинцы были не тогда, когда доллар стоил 8 гривен, как принято считать. На самом деле средняя зарплата в Украине имела высокую покупательную способность по базовой корзине товаров за все годы Независимости (1991 по 2026) в ноябре-декабре 2021 года, незадолго перед полномасштабным вторжением россии.
Об этом пишет «Телеграф», ссылаясь на данные Госстата по Индексу реальной заработной платы (учитывающий рост зарплаты минус инфляция).

Как изменились зарплаты

Несмотря на популярный миф о «золотых временах доллара по 8», именно в 2021 году покупательная способность украинцев (по показателю средней зарплаты) была наивысшей всего более 35 лет независимой Украины. В то же время, официальный курс доллара был на уровне 8 гривен в период с 2009 по 2014 год.
В 2013 году, когда официальный курс доллара составлял около 8 грн, средняя зарплата в Украине равнялась 3 265 грн (400 долларов).
В конце 2021 года доллар стоил 27,20 грн, а средняя зарплата была 17 453 грн (или 640 долларов).
По оценкам, реальная покупательная способность украинцев в 2021 году была примерно на 30% выше, чем в 2013-м. В период с 2016 по 2021 год реальная зарплата в Украине росла в среднем на 10−12% каждый год.
Даже учитывая рост цен, увеличение доходов ощутимо опережало инфляционные потери.
Миф о золотых временах доллара по 8 гривен развенчан.
Миф о золотых временах доллара по 8 гривен развенчан., Инфографика: Телеграф
Так, в 2021 году на среднюю зарплату украинцы имели возможность купить больше электроники, бытовой техники, одежды и горючего, чем в 2013 году.
Для наглядности возьмем стоимость Биг-Мака: если в 2013 году на среднюю зарплату можно было купить около 170 Биг-Маков, в декабре 2021 года уже более 250.
До этого Finance.ua отмечал, что в июне 2026 года средняя зарплата штатных работников превысила 32,7 тыс. грн. В сравнении с маем она увеличилась почти на 5,9%.
Традиционно самые высокие зарплаты получают жители столицы, а среди отраслей лидером по уровню оплаты труда остается IT-сфера.
По материалам:
Телеграф
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems