Какие юридические ошибки украинские предприниматели допускают чаще всего Сегодня 11:21

Самые дорогие юридические ошибки ФЛП и ООО

В новом выпуске на нашем You-Tube-канале юрист компании OLSON Орест Гладьо рассказывает о самых дорогих юридических ошибках украинских предпринимателей — с момента регистрации бизнеса до его масштабирования.

Какие юридические ошибки украинские предприниматели допускают чаще всего

По словам юриста, предприниматели нередко начинают работать сразу после появления бизнес-идеи, не проведя предварительного юридического и бухгалтерского анализа.

В частности, еще до старта следует определиться с формой ведения бизнеса, например, работать как ФЛП или создавать общество с ограниченной ответственностью.

Также важно заранее оценить будущую систему налогообложения и продумать, с кем предприниматель будет работать.

Такой подход помогает избежать ситуации, когда уже после запуска приходится исправлять юридические или финансовые решения, первоначально принятые без надлежащего анализа.

Еще одна распространенная ошибка — отсутствие регистрации торговой марки. Это касается не только крупных компаний, но и небольших магазинов и предпринимателей, развивающих бизнес через социальные сети.

К примеру, предприниматель может создать Instagram-магазин под определенным названием, годами развивать страницу, накопить аудиторию и сформировать узнаваемый бренд. В то же время другое лицо может зарегистрировать аналогичную торговую марку раньше.

В таком случае владелец зарегистрированной марки получает юридические основания потребовать прекращения использования названия. Одним из последствий может стать блокировка страницы в соцсети из-за жалобы на нарушение прав на торговую марку.

Это означает риск потерять не только название, но и годы работы над аудиторией, репутацией и продажами.

Детальнее о том, как выбрать между ФЛП и ООО, почему пренебрежение договорами с контрагентами приводит к потере сотен тысяч гривен, смотрите в новом выпуске:

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