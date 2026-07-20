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Вкладникам збанкрутілих банків виплатили 18 млн грн з початку року

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Загалом від початку діяльності Фонду сума виплаченого гарантованого відшкодування сягнула 105,1 млрд грн.
Загалом від початку діяльності Фонду сума виплаченого гарантованого відшкодування сягнула 105,1 млрд грн.
Протягом січня-червня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що перебувають у ліквідації, 18 млн грн гарантованого відшкодування. Зокрема, у червні вкладники отримали понад 1,3 млн грн компенсацій.
Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Виплати вкладникам у розрізі банків протягом червня 2026 року

№ п/пНазва банку, що ліквідуєтьсяСума, тис. грн
1ПАТ «КБ «Надра»4,91
2АТ «Дельта Банк»0,46
3АТ «МР Банк»502,56
4АТ «Мегабанк»670,21
5АТ «Банк Січ»45,45
6АТ «Банк Форвард»123,04
7АТ «Укрбудінвестбанк»1,93
Всього1348,57

Загальна сума виплат

Загалом від початку діяльності Фонду сума виплаченого гарантованого відшкодування сягнула 105,1 млрд грн.
Компенсації отримали всі вкладники, які звернулися за виплатами, — понад 2 млн осіб, або 96,1% вкладників банків, що були виведені з ринку.
Від початку повномасштабного вторгнення росії Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн гарантованого відшкодування.
Станом на 30 червня 2026 року обсяг коштів Фонду становив 54,4 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Гарантування вкладівБанки України
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