Вкладникам збанкрутілих банків виплатили 18 млн грн з початку року Сьогодні 06:22

Загалом від початку діяльності Фонду сума виплаченого гарантованого відшкодування сягнула 105,1 млрд грн.

Протягом січня-червня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що перебувають у ліквідації, 18 млн грн гарантованого відшкодування. Зокрема, у червні вкладники отримали понад 1,3 млн грн компенсацій.

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Виплати вкладникам у розрізі банків протягом червня 2026 року

№ п/п Назва банку, що ліквідується Сума, тис. грн 1 ПАТ «КБ «Надра» 4,91 2 АТ «Дельта Банк» 0,46 3 АТ «МР Банк» 502,56 4 АТ «Мегабанк» 670,21 5 АТ «Банк Січ» 45,45 6 АТ «Банк Форвард» 123,04 7 АТ «Укрбудінвестбанк» 1,93 Всього 1348,57

Загальна сума виплат

Загалом від початку діяльності Фонду сума виплаченого гарантованого відшкодування сягнула 105,1 млрд грн.

Компенсації отримали всі вкладники, які звернулися за виплатами, — понад 2 млн осіб, або 96,1% вкладників банків, що були виведені з ринку.

Від початку повномасштабного вторгнення росії Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн гарантованого відшкодування.

Станом на 30 червня 2026 року обсяг коштів Фонду становив 54,4 млрд грн.

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