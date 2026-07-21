Зеленский уволил Сырского и назначил на его место Драпатого Сегодня 23:10

Зеленский уволил Сырского и назначил на его место Драпатого

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Сил обороны.

Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения 21 июля.

«Я определил, что новым Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой, Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена ​​конфигурация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины», — заявил президент.

Он рассказал, что провел ряд встреч с командирами армейских корпусов, корпуса морской пехоты, командующим оперативной группировкой «Восток» Виктором Николюком. Фактически со всеми уровнями высших командиров армии и Сил обороны и безопасности Украины обсудили общую позицию.

«Все приоритеты и путь модернизации управления армией проанализированы», — подчеркнул глава государства.

Зеленский заявил, что Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева, Харьковской наступательной операции, Курской операции. «С Александром Сырским и с Андреем Гнатовым мы говорили о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел», — добавил Зеленский.

Он отметил, что определил с Михаилом Драпатым, какие задачи должны быть реализованы в ближайшее время и в среднесрочной перспективе.

«Михаил Драпатый, Евгений Хмара и другие командиры, которых мы вместе определим, должны подготовить и представить на утверждение обновленную стратегию нашей обороны, шаги по продолжению реформы корпусной системы, выполнение тех запросов боевых командиров на поставку оружия, поставку дронов, оборудования, которые на днях прозвучали и на Ставке, и в нашем прямом общении с командирами. Закрыть небо максимально от российских ударов, дать реальное видение мобилизационного процесса — это приоритет», — подчеркнул Зеленский.

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