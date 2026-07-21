Зеленский предложил Федорову новую должность
Президент Владимир Зеленский предложил эксминистру обороны Михаилу Федорову новую «должность во власти», связанную с развитием технологической составляющей государства.
Об этом он сообщил в вечернем обращении.
«Была еще сегодня у меня встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие. Безопасностная компетенция Евгения Хмары, боевые достижения, технологические результаты и дипстрайки „Альфы“ говорят сами за себя, и в условиях системы правительственных структур это необходимо. Завтра формализуем все решения. Из этой ситуации Украина должна выйти более сильной», — заявил Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Сил обороны. Пост получит Михаил Драпатый.
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