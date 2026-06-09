Рынок труда переходит в онлайн: правительство презентовало систему «Обрій»
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Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины представило новую цифровую платформу «Обрій», которая должна стать единой информационно-аналитической системой рынка труда.
Проект должен помочь решить проблему дефицита кадров, сократить уровень структурной безработицы и упростить поиск работы, обучение и переквалификацию. Первые сервисы системы должны появиться в приложении Дія уже этим летом.
Что такое «Обрій» и для кого создают систему
«Обрій» позиционируют как цифровую экосистему сопровождения человека на протяжении всей трудовой жизни. Система объединит данные о вакансиях, образовании, профессиональных навыках и государственных сервисах в одной среде.
Платформа будет использовать технологии искусственного интеллекта для подбора вакансий, обучающих программ и карьерных маршрутов. Предполагается, что трудовой путь человека будет постепенно интегрирован в цифровые сервисы Дія.
Особое внимание в рамках проекта уделяют 12,5 млн экономически неактивных украинцев. Среди них — ветераны, внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, молодежь, родители с детьми и граждане старше 50 лет.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что система позволит государству впервые получить целостную картину рынка труда и более точно прогнозировать потребности работодателей.
«До конца года с помощью системы Обрій мы рассчитываем привлечь к рынку труда не менее 100 тысяч украинцев», — отметил Соболев.
До конца июня продлится бета-тестирование двух первых сервисов, которые после завершения тестового этапа станут доступны через Дію.
Первый сервис — грант на профессиональное развитие. Он предусматривает государственное финансирование обучения по востребованным профессиям или подтверждение квалификации. Подать заявку можно будет онлайн с использованием Дія.Підпис.
Второй сервис —дистанционное прекращение трудовых отношений на временно оккупированных территориях. Он позволит украинцам, которые формально остаются работниками предприятий на ВОТ, уволиться без обращения в суд и получить возможность официально трудоустроиться или оформить статус безработного.
Что планируют запустить до 2027 года
Развертывание системы «Обрій» будет происходить в течение 2026−2027 годов. В следующих этапах планируется внедрить:
По замыслу разработчиков платформа должна помочь государству перейти от модели поддержки безработицы к активному управлению занятостью населения. Стратегическая цель реформы — вернуть к экономической активности 4,5 млн человек к 2030 году.
Ранее мы сообщали, что до 10 июня 2026 года в Украине идет переход на электронный учет трудовой деятельности. Именно к этой дате гражданам рекомендуют оцифровать бумажные трудовые книжки. При этом никаких штрафов за несвоевременную подачу документов не предусмотрено, однако в будущем это может создать определенные трудности.