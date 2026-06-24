Из Польши в Хорватию снова будет курсировать поезд — детали Сегодня 17:27 — Мир

Из Польши в Хорватию снова будет курсировать поезд — детали

Поезд Adriatic Expres возвращается и соединит польские города с Риекой (Хорватия).

Прошлогодний успех сезонного сообщения, обслуживаемого PKP Intercity, побудил перевозчика увеличить частоту рейсов, пишет inpoland.net.pl.

Когда начнет ездить

В этом сезоне поезда будут курсировать чаще, а в их состав будут добавлены дополнительные вагоны.

Adriatic Express будет запущен в конце июня и будет курсировать до конца августа.

Запуск востребованного сообщения совпадает с началом летних каникул в 2026 году.

Первый рейс отправится из Восточной Варшавы 26 июня в 13:36, а прибудет в Хорватию в 10:04 на следующий день.

Поезд будет курсировать шесть раз в неделю (в прошлом сезоне было всего четыре рейса). Еще одним нововведением является продолжение маршрута — поезд будет курсировать в Копер в Словении.

В польше поезд будет останавливаться на следующих станциях: Опочно, Влощева, Заверце, Домброва Гурнича, Сосновец, Катовице, Тихий, Рыбник, Водзислав Шленский и Халупки.

Дорога из Варшавы в Риеку будет занимать примерно 20 часов 23 мин.

Около 9:37 на следующий день после выезда из Варшавы вагоны в Копер отсоединят в Любляне.

Куда еще могут попасть

Настоящей изюминкой предстоящего сезона станет возможность путешествовать еще дальше на юг. Путешественники смогут добраться до итальянского Триеста, воспользовавшись инновационным комбинированным билетом, включающим поездку как поездом, так и автобусом.

Стоимость путешествия Adriatic Express в Хорватию варьируется. Самый экономичный вариант, место второго класса из Варшавы до Риеки стоит около 190 злотых. Те, кто предпочитает комфорт спального вагона, могут рассчитывать на около 300 злотых, что эквивалентно акционной цене 69,90 евро.

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