Що можна прописати у шлюбному договорі в 2026 році Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Що можна прописати у шлюбному договорі в 2026 році

Шлюбний договір є не проявом недовіри між подружжям, а формою відповідального підходу до сімейного життя, взаємної поваги та завчасного врегулювання важливих майнових питань.

Про це повідомили фахівці Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

Хто може скласти

Шлюбний договір можуть укласти як особи, які подали заяву про державну реєстрацію шлюбу, так і подружжя, яке вже перебуває у шлюбі. Про це йдеться в статтях 92−103 Сімейного кодексу України.

Такий договір дозволяє визначити майнові права та обов’язки сторін, погодити порядок використання майна, його поділу та врегулювати інші майнові питання.

Шлюбний договір дає можливість

визначити правовий режим майна подружжя;

встановити порядок поділу майна, зокрема у разі розірвання шлюбу;

визначити правила користування житлом;

закріпити майнові права та обов’язки подружжя як батьків;

врегулювати питання матеріального утримання одного з подружжя.

Обмеження

Законодавство встановлює низку обмежень. Згідно зі статтею 93 Сімейного кодексу України, шлюбний договір не може:

регулювати особисті відносини між подружжям або між батьками та дітьми;

зменшувати обсяг прав дитини;

ставити одного з подружжя у вкрай невигідне матеріальне становище;

передавати у власність майно, право на яке підлягає державній реєстрації, зокрема нерухомість.

Укладання

У Мін’юсті також наголошують, що відповідно до статті 94 Сімейного кодексу України шлюбний договір обов’язково укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

Раніше Finance.ua писав, що Мінцифра запустила послугу реєстрації шлюбу онлайн у Дії. Команда Дії цифровізувала повний цикл одруження — від пропозиції коханим до підпису свідоцтва.

Достатньо відкрити застосунок, зробити кілька кліків і вибрати дату. А потім просто за сповіщенням прийти на церемонію.

Як скористатися послугою:

1. Оновіть Дію і зайдіть у Сервіси — Шлюб онлайн.

2. Виберіть Зробити пропозицію та надішліть сповіщення половинці на зручний месенджер.

3. Кохана людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів.

4. Після згоди надайте свої дані для заяви протягом 12 годин.

5. Система запропонує вільні дати — найближчі для церемонії будуть за 5 днів.

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