В Україні запроваджують нові державні стипендії у розмірі 10 тис. грн на місяць для двох категорій отримувачів — найкращих науковців та талановитих студентів, які покажуть високі результати на НМТ-2026 і вступлять до українських вишів.
Програма передбачає підтримку як для розвитку науки, так і для заохочення молоді залишатися навчатися в Україні.
Роз’яснення щодо студентських стипендій оприлюднили в Фонді президента України з підтримки освіти, науки та спорту.
Умови для отримання президентських стипендій
Право на президентську стипендію отримають випускники, які виконають одразу кілька обов’язкових умов.
Зокрема, необхідно скласти НМТ щонайменше на 185 балів з кожного предмета. Високий результат лише з окремих дисциплін не дає права на участь у програмі.
Другою умовою є вступ до українського закладу вищої освіти та офіційне зарахування на навчання. Лише після цього виникає право на щомісячну державну підтримку.