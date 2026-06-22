В Україні запроваджують стипендії 10 тис. грн — умови Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

Студентка в університетській бібліотеці

В Україні запроваджують нові державні стипендії у розмірі 10 тис. грн на місяць для двох категорій отримувачів — найкращих науковців та талановитих студентів, які покажуть високі результати на НМТ-2026 і вступлять до українських вишів.

Програма передбачає підтримку як для розвитку науки, так і для заохочення молоді залишатися навчатися в Україні.

Роз’яснення щодо студентських стипендій оприлюднили в Фонді президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

Умови для отримання президентських стипендій

Право на президентську стипендію отримають випускники, які виконають одразу кілька обов’язкових умов.

Зокрема, необхідно скласти НМТ щонайменше на 185 балів з кожного предмета. Високий результат лише з окремих дисциплін не дає права на участь у програмі.

Другою умовою є вступ до українського закладу вищої освіти та офіційне зарахування на навчання. Лише після цього виникає право на щомісячну державну підтримку.

Розмір виплати становитиме 10 тис. грн на місяць, а за перший рік навчання студенти зможуть отримати до 120 тис. грн.

У Фонді Президента України з підтримки освіти, науки та спорту зазначають, що програма має стати додатковим стимулом для сильних випускників обирати українські університети.

Стипендії для науковців: хто отримає виплати

Окремий напрям програми стосується науковців і науковиць — загалом йдеться про 2650 найкращих дослідників країни.

Стипендії виплачуватимуться строком на два роки та визначатимуться за результатами рейтингу в Національній системі дослідників.

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До оцінювання враховуватимуть публікації та цитування, гранти, патенти, міжнародну співпрацю, підготовку молодих учених та інші наукові результати.

На основі цих даних формуватимуть рейтинг, і саме його лідери отримають державну фінансову підтримку.

За інформацією уряду, на програму підтримки науковців у 2026 році вже передбачено понад 190 млн грн.

Обозреватель За матеріалами:

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