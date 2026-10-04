Германия выделила Украине новый пакет помощи на 1,3 млрд евро

Германия выделила новый комплексный пакет поддержки Украины в объеме 1,3 млрд евро.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время совместного с канцлером Фридрихом Мерцом общения с журналистами в Киеве, пишет «Укрінформ».

На что направят средства

«Есть новый комплексный пакет поддержки для Украины, более 1 млрд 300 млн евро. Это оружие, которое поможет сейчас, поддержка нашей энергетики, это и очень важный перед зимой энергетический пакет», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что пакет включает также средства на производство новых перехватчиков против реактивных «Шахедов».

Президент акцентировал, что сегодня между Украиной и Германией заключены 15 соглашений и документов о взаимодействии в сфере безопасности.

А именно речь о производстве, соответствующих закупках, заказах Украины для немецкой промышленности, совместных проектах в Украине. Общий «вес» этих договоренностей, по словам Зеленского, — более 8,5 млрд евро.

Глава государства также напомнил, что в этом году правительство Германии выделило в поддержку Украины 11,5 млрд евро.

Отдельно Президент поблагодарил Фридриха Мерца за визит во время обострения российских атак.