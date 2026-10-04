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Германия выделила Украине новый пакет помощи на 1,3 млрд евро

Казна и Политика
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Владимир Зеленский и Фридрих Мерц
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц
Германия выделила новый комплексный пакет поддержки Украины в объеме 1,3 млрд евро.
Об этом сообщил Владимир Зеленский во время совместного с канцлером Фридрихом Мерцом общения с журналистами в Киеве, пишет «Укрінформ».

На что направят средства

«Есть новый комплексный пакет поддержки для Украины, более 1 млрд 300 млн евро. Это оружие, которое поможет сейчас, поддержка нашей энергетики, это и очень важный перед зимой энергетический пакет», — рассказал Зеленский.
Он отметил, что пакет включает также средства на производство новых перехватчиков против реактивных «Шахедов».
Президент акцентировал, что сегодня между Украиной и Германией заключены 15 соглашений и документов о взаимодействии в сфере безопасности.
А именно речь о производстве, соответствующих закупках, заказах Украины для немецкой промышленности, совместных проектах в Украине. Общий «вес» этих договоренностей, по словам Зеленского, — более 8,5 млрд евро.
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Глава государства также напомнил, что в этом году правительство Германии выделило в поддержку Украины 11,5 млрд евро.
Отдельно Президент поблагодарил Фридриха Мерца за визит во время обострения российских атак.
«россия этими днями старалась откровенно запугать европейских, американских и других наших партнеров прямыми угрозами, постоянными тревогами, обстрелами, чтобы партнеры не были здесь, в столице, чтобы не были в Украине. Но я очень благодарен еще раз, что и визит проходит, и посольство Германии продолжает свою работу в Украине, и полный спектр нашего сотрудничества с Германией, нашего стратегического партнерства сохраняется», — отметил Зеленский.
По материалам:
Укрінформ
Германия
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