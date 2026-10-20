Сам по себе возраст кредита не определяет право на льготы

Законодательство Украины предусматривает специальные льготы по кредитным обязательствам для военнослужащих.

Об этом рассказывает Укрборг.

Какие кредитные льготы предусмотрены для военнослужащих

Согласно законодательству Украины, для определенных категорий военнослужащих и членов их семей предусмотрено освобождение от начисления:

процентов за использование кредита;

штрафов;

пени за невыполнение кредитных обязательств.

Льготы действуют в установленные законом периоды и имеют исключения для отдельных видов кредитов. В то же время, эти льготы не означают автоматического списания основной суммы кредита.

Распространяются ли льготы на кредиты десятилетней давности

Сам по себе возраст кредита не определяет право на льготы. Если заем оформили много лет назад, но задолженность до сих пор не погашена, следует проверить, начисляли ли проценты, штрафы или пеню за период, на который распространяются законодательные ограничения.

При рассмотрении каждого случая нужно учесть условия кредитного контракта, период военной службы и состав задолженности.

Что делать, если по давнему кредиту обращается Укрборг

Прежде всего, следует выяснить, кому сейчас принадлежит право требования по кредиту и из каких составляющих формируется сумма задолженности. Если заемщик имеет право на кредитные льготы, об этом следует уведомить компанию. Ее специалисты объяснят, какие документы необходимы для подтверждения права на льготы.

Напомним, ранее мы уже рассказывали , что военнослужащие и их мужья или жены имеют право не платить проценты за пользование кредитом, а также штрафы и пеню за просрочку платежей. В то же время, льгота не означает полного списания задолженности. Заемщик должен вернуть основную сумму кредита. Воспользоваться этим правом могут все проходящие службу военнослужащие, независимо от того, были ли они мобилизованы или служат по контракту. Аналогичное право имеют их супруги при условии подтверждения брака.