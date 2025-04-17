росія хоче купити літаки Boeing за заморожені активи — Bloomberg Сьогодні 09:45 — Світ

росія хоче купити літаки Boeing за заморожені активи — Bloomberg

росія звернулася до США з проханням дозволити їй придбати літаки американської компанії Boeing за рахунок заморожених активів, щойно буде досягнуто перемирʼя в Україні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело в москві.

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москва розуміє, що без припинення бойових дій ці кошти не можуть бути використані, зазначив співрозмовник агенції. Він наголосив, що купівля літаків не є умовою для згоди на перемир’я, але така угода може стати частиною майбутнього послаблення санкцій.

У Білому домі наголосили, що про будь-які економічні поступки з росією не йтиметься до досягнення перемир’я.

Окрім дозволу на купівлю літаків, росія публічно просила зняти санкції з авіакомпанії «Аерофлот» і відновити прямі авіарейси між країнами.

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За оцінками американських законодавців, у США заморожено близько $5 млрд російських активів.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Boeing закрила свій інженерний центр у росії та припинила всі операції на її території. Під санкції потрапили як авіакомпанії, так і постачання літаків і запчастин до них. Це змусило російські авіалінії розбирати частину парку на деталі й шукати альтернативні джерела обслуговування, що викликало занепокоєння щодо безпеки польотів.

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До 2022 року Boeing був одним із найбільших покупців російського титану. У лютому цього року російський віцепрем’єр Денис Мантуров заявив, що рф готова відновити співпрацю з компанією. За даними РБК, на початок 2024 року в парку російських авіакомпаній було 165 літаків Boeing та Airbus — це близько 40% від загальної кількості.

Після початку війни росія конфіскувала близько 400 літаків, які були передані в лізинг іноземними компаніями. Щоб урегулювати претензії, уряд виділив 300 млрд рублів ($3,7 млрд) з Фонду національного добробуту на викуп цих суден.

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