Boeing скоротить 400 співробітників програми місячних ракет — Finance.ua

Boeing скоротить 400 співробітників програми місячних ракет Сьогодні 01:48 — Світ

Boeing скоротить 400 співробітників програми місячних ракет

Компанія Boeing попередила про скорочення приблизно 400 працівників проєкту місячних ракет Space Launch System у зв’язку з переглядом програми NASA Artemis.

Про це повідомляє Reuters.

Аерокосмічний виробник, який базується у Сіетлі, заявив, що протягом найближчих тижнів надішле відповідним працівникам повідомлення про звільнення.

«Ми працюємо з нашим замовником і шукаємо можливості для перерозподілу співробітників по всій компанії, щоб мінімізувати втрату робочих місць», — пояснив представник компанії.

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За даними агенції, програма Artemis, вартість якої, за оцінками, становитиме $93 мільярди до 2025 року, була започаткована NASA за часів першого президентства Трампа. Вона мала на меті повернути астронавтів на Місяць вперше з часів місії Apollo 17 (грудень 1972 року).

Однак програма постала перед значними затримками і зростанням видатків. Тож місія Artemis 2, яка була запланована на кінець 2024 року і передбачала політ навколо Місяця з екіпажем, відкладено до вересня 2025-го. А Artemis 3, під час якої має відбутися висадка астронавта на Місяць, перенесена з кінця 2025-го на вересень 2026 року.

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