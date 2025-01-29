Boeing повідомляє про найбільші збитки з 2020 року — майже 12 мільярдів доларів — Finance.ua
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Boeing повідомляє про найбільші збитки з 2020 року — майже 12 мільярдів доларів

Фондовий ринок
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Boeing повідомляє про найбільші збитки з 2020 року — майже 12 мільярдів доларів
Boeing повідомляє про найбільші збитки з 2020 року — майже 12 мільярдів доларів
Компанія Boeing повідомила про річний збиток у розмірі 11,83 млрд дол., найбільший з 2020 року, оскільки вона бореться з проблемами в своїх комерційних і оборонних підрозділах і наслідками руйнівного страйку робітників заводу на західному узбережжі США.
Про це пише Reuters.
Цей збиток демонструє виклики, з якими стикається генеральний директор Келлі Ортберг, намагаючись змінити ситуацію з літакобудуванням, оскільки компанія поступається конкуренту Airbus в гонці поставок і потрапляє під приціл регуляторів і замовників після низки помилок.
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Ортберг, який очолив авіабудівну компанію в серпні, заявив, що компанія досягла прогресу у відновленні стабільності своїх виробничих ліній після жахливої аварії в повітрі в 2024 році, яка викликала занепокоєння з приводу безпеки її літаків.
Виручка за квартал по грудень впала на 31% до 15,24 млрд дол. порівняно з минулим роком.
Витрати грошових коштів у 2024 році склали 14,3 млрд дол. у порівнянні з позитивним грошовим потоком у розмірі 4,43 млрд дол. у 2023 році.
За матеріалами:
Економічна Правда
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