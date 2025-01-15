Продажі літаків Boeing впали до найнижчого рівня з часів пандемії — Finance.ua
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Продажі літаків Boeing впали до найнижчого рівня з часів пандемії

Фондовий ринок
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Продажі літаків Boeing впали до найнижчого рівня з часів пандемії
Продажі літаків Boeing впали до найнижчого рівня з часів пандемії
Постачання нових літаків Boeing відновилися в грудні після руйнівного страйку робітників, який сповільнив виробництво минулої осені, але річні поставки компанії впали в 2024 році до найнижчого рівня з часів пандемії COVID-19.
Про це пише Reuters.
У вівторок компанія повідомила, що в 2024 році вона поставила 348 комерційних літаків у порівнянні з 528 роком раніше. Нові замовлення на літаки в 2024 році впали до менш ніж вдвічі порівняно з тим, що Boeing зафіксував роком раніше.
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Повідомляється, що компанія також зафіксувала 569 замовлень брутто і 377 чистих замовлень після скасування та перепрофілювання.
Проблеми з якістю продукції, суворіший регуляторний контроль, затримки в ланцюжку поставок і семитижневий страйк сповільнили роботу складальних ліній американського авіабудівника.
Після страйку, який закінчився 5 листопада, компанія застосувала обережний підхід до відновлення виробництва. Лінії з виробництва 737 літаків були перезапущені на початку грудня, про що вперше повідомило агентство Reuters.
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У грудні компанія поставила 30 літаків, в тому числі 17 737 MAX і 9 787. Місячний показник збільшився з 13 в листопаді і 14 в жовтні.
Річний обсяг замовлень Boeing впав з 1 456 брутто-замовлень у 2023 році до 569 у 2024 році і з 1 314 чистих замовлень після скасування і перепрофілювання до 377.
Після коригування відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, минулого року Boeing отримав 317 чистих замовлень.
За матеріалами:
Економічна Правда
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