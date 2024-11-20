Масові скорочення у Boeing: компанія звільнить близько 2500 робітників — Finance.ua

Масові скорочення у Boeing: компанія звільнить близько 2500 робітників Сьогодні 00:31 — Фондовий ринок

Масові скорочення у Boeing: компанія звільнить близько 2500 робітників

Авіабудівна компанія Boeing скоротить приблизно 2500 працівників в американських штатах Вашингтон, Орегон, Південна Кароліна та Міссурі в рамках плану зі скорочення 17 тисяч робочих місць, або 10% від загальної кількості робочої сили компанії у всьому світі.

Про це пише Reuters.

Читайте також Boeing наближається до залучення $15 мільярдів продажем акцій і облігацій

Агентство повідомляє, що листи про звільнення отримали 2200 працівників у Вашингтоні та ще 220 у Південній Кароліні — двох штатах, де Boeing будує комерційні авіалайнери.

Новина про те, що Boeing у середині листопада розішле повідомлення про скорочення працівників, була очікуваною. Ще один раунд звільнень очікується у грудні.

Водночас у жовтні новий генеральний директор Boeing Келлі Ортберг заявляв, що компанія не має наміру звільняти людей з виробництва чи з інженерних лабораторій. Однак серед тих, хто отримав повідомлення про звільнення, виявилося кілька сотень інженерів та техніків.

Читайте також Boeing підвищить зарплати працівникам на 25%

Повідомляється, що сповіщення про звільнення надійшли в той момент, коли Boeing намагається відновити виробництво свого найпопулярнішого літака 737 MAX після багатотижневого страйку понад 33 000 працівників на західному узбережжі США, який призупинив випуск більшості комерційних літаків компанії.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.