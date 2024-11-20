Масові скорочення у Boeing: компанія звільнить близько 2500 робітників — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Масові скорочення у Boeing: компанія звільнить близько 2500 робітників

Фондовий ринок
23
Масові скорочення у Boeing: компанія звільнить близько 2500 робітників
Масові скорочення у Boeing: компанія звільнить близько 2500 робітників
Авіабудівна компанія Boeing скоротить приблизно 2500 працівників в американських штатах Вашингтон, Орегон, Південна Кароліна та Міссурі в рамках плану зі скорочення 17 тисяч робочих місць, або 10% від загальної кількості робочої сили компанії у всьому світі.
Про це пише Reuters.
Читайте також
Агентство повідомляє, що листи про звільнення отримали 2200 працівників у Вашингтоні та ще 220 у Південній Кароліні — двох штатах, де Boeing будує комерційні авіалайнери.
Новина про те, що Boeing у середині листопада розішле повідомлення про скорочення працівників, була очікуваною. Ще один раунд звільнень очікується у грудні.
Водночас у жовтні новий генеральний директор Boeing Келлі Ортберг заявляв, що компанія не має наміру звільняти людей з виробництва чи з інженерних лабораторій. Однак серед тих, хто отримав повідомлення про звільнення, виявилося кілька сотень інженерів та техніків.
Читайте також
Повідомляється, що сповіщення про звільнення надійшли в той момент, коли Boeing намагається відновити виробництво свого найпопулярнішого літака 737 MAX після багатотижневого страйку понад 33 000 працівників на західному узбережжі США, який призупинив випуск більшості комерційних літаків компанії.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.