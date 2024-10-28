Boeing наближається до залучення $15 мільярдів продажем акцій і облігацій — Finance.ua

Boeing наближається до залучення $15 мільярдів продажем акцій і облігацій Сьогодні 11:34 — Фондовий ринок

Boeing наближається до залучення $15 мільярдів продажем акцій і облігацій, thehill.com

Boeing планує залучити понад $15 мільярдів капіталу вже з понеділка.

Про це пише агентство Reuters.

Reuters повідомляло, що виробник літаків наближається до плану залучення близько $15 мільярдів через продаж звичайних акцій і облігацій із обов’язковою конвертацією, щоб зміцнити фінанси, які погіршились через поточний руйнівний страйк.

Нова сума капіталу має надійти від змішаного продажу акцій і конвертованих привілейованих акцій, додало джерело, зазначивши, що загальна сума може зрости залежно від попиту.

Минулого тижня робітники-механіки проголосували майже два до одного проти останньої пропозиції Boeing щодо припинення страйку, який зупинив виробництво 737 MAX.

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На початку цього місяця компанія заявила у звітах регулятору, що може залучити до $25 мільярдів через продаж акцій і боргові зобов’язання, оскільки її кредитний рейтинг інвестиційного рівня знаходиться під загрозою.

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