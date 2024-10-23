Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США — WSJ — Finance.ua
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Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США — WSJ

Світ
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Найбільші американські корпорації переживають не найкращі часи. Незважаючи на наявність дешевих енергоносіїв і загалом сприятливішу ситуацію, ніж у Європі, галузеві флагмани зазнають збитків і рухаються до повного краху.
Йдеться про головну американську авіабудівну корпорацію Boeing і виробника процесорів та іншої високотехнологічної продукції Intel. За останні п’ять років сукупна капіталізація цих підприємств скоротилася вдвічі. Видання The Wall Street Journal називає те, що відбувається «проблемою національного масштабу».
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«Intel та Boeing колись були „золотим стандартом“ у виробництві революційних технологічних продуктів. Останні п’ять років сукупна капіталізація підприємств скоротилася вдвічі. Крах двох легенд Америки — надзвичайна ситуація для економіки США» — пишуть журналісти.
Як наголошують співрозмовники видання, ослаблення позицій компанії Intel може призвести до зростання залежності США від китайських технологій, а проблеми Boeing можуть поставити під загрозу найбільший сектор експорту США.
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Видання повідомляє, що цифровий гігант Intel зафіксував $1,6 мільярда збитків лише за другий квартал цього року. У рамках оптимізації видатків компанія має намір скоротити 15% персоналу.
27 вересня газета Financial Times повідомляла, що уряд США виділить Intel фінансування на суму $8,5 млрд до кінця року. Це пов’язано з пропозицією про поглинання виробника чіпів для мобільних телефонів Qualcomm. Сама пропозиція надійшла на тлі найсерйознішої кризи для Intel за всю історію. Як зазначало видання, це може стати однією з найбільших та найбільш значущих угод за останні роки.
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Серйозні проблеми має і найбільший американський авіабудівник Boeing. Корпорація вже змушена скоротити виробництво літаків, одночасно намагаючись зупинити масштабний страйк співробітників. «Розпад чи банкрутство вже не є чимось немислимим», — констатує видання.
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