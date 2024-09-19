Страйк у Boeing зупинив виробництво літаків і може коштувати мільярди доларів — Finance.ua

Страйк у Boeing зупинив виробництво літаків і може коштувати мільярди доларів Сьогодні 05:38 — Фондовий ринок

Страйк у Boeing зупинив виробництво літаків і може коштувати мільярди доларів

Boeing та його найбільша профспілка відновлять переговори щодо контракту, бо продовження страйку, який зупинив виробництво найпопулярніших літаків, коштуватиме авіакомпанії кілька мільярдів доларів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Профспілка, члени якої розпочали страйк минулої п’ятниці, вимагає 40% підвищення зарплати протягом чотирьох років під час перших повноцінних переговорів із Boeing за 16 років, що значно перевищує пропозицію компанії у 25%, яку рішуче відхилили.

Аналітики кажуть, що тривалий страйк може обійтися Boeing у кілька мільярдів доларів, ще більше ускладнивши фінансовий стан компанії та загрожуючи зниженням її кредитного рейтингу.

«Після цілого дня медіації ми розчаровані: компанія не була готова та не захотіла вирішувати питання, які ми чітко назвали основними для завершення цього страйку: зарплата та пенсія», — заявила профспілка, що представляє понад 30 000 працівників заводів Boeing.

«Схоже, що компанія не сприймає медіацію серйозно. З огляду на 96% голосів за страйк, ми думали, що Boeing нарешті зрозуміє, що машиністи IAM 751 вимагають більшого. Ми боремося за справедливість — за те, що ми заслужили за останні 16 років», — додали у профспілці.

Страйк, який у середу триватиме вже шостий день, є першим для Boeing з 2008 року та останнім епізодом у бурхливому році для компанії, що почався з інциденту в січні, коли на новому літаку 737 MAX під час польоту відвалилася дверна панель.

Boeing та Федеральна служба медіації та примирення США не одразу відповіли на електронні листи з проханням про коментарі поза робочими годинами.

Страйк зупинив виробництво найпопулярніших літаків Boeing 737 MAX, а також широкофюзеляжних літаків 777 і 767, що спричинило затримки в постачанні авіакомпаніям.

Boeing заявила в понеділок, що заморожує наймання та розглядає можливість тимчасових відпусток для зменшення витрат, оскільки її баланс уже обтяжений боргом у 60 мільярдів доларів, а тривалий страйк може ще більше нашкодити компанії.

Компанія також припинила розміщувати більшість замовлень на деталі для всіх програм реактивних літаків Boeing, окрім 787 Dreamliner, що завдасть шкоди її постачальникам. Цього року акції компанії впали приблизно на 40%.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.