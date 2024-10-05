Boeing планує розмістити нові акції для залучення $10 мільярдів — Finance.ua

Boeing планує розмістити нові акції для залучення $10 мільярдів Сьогодні 22:14 — Фондовий ринок

Boeing планує розмістити нові акції для залучення $10 мільярдів, Фото: reuters

Американська Boeing розглядає можливість залучити принаймні 10 мільярдів доларів США шляхом розміщення нових акцій, у той час, як виробник літаків прагне поповнити грошові резерви, які все більше зменшуються на тлі триваючого страйку працівників компанії.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, компанія нині працює з радниками, щоб вивчити всі свої варіанти.

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Джерела додають, що збільшення власного капіталу навряд чи відбудеться протягом принаймні місяця, якщо виробник літаків зможе врегулювати страйк за участю 33 тисяч працівників.

Речник Boeing відмовився від коментарів.

Співрозмовники агентства вказують, що остаточне рішення щодо термінів і суми не прийнято, і Boeing все ще може відмовитися від цього кроку.

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Зазначається, що Boeing перебуває нині під тиском, щоб зміцнити свої фінанси та зберегти кредитний рейтинг інвестиційного рівня.

Компанія знаходиться за крок від того, щоб потрапити до спекулятивного рівня, що ще більше збільшить витрати на обслуговування її боргового навантаження у розмірі 58 мільярдів доларів США.

Фінансова ситуація лише погіршилася через страйк, який триває вже третій тиждень і призвів до зупинки випуску однофюзеляжного авіалайнера Boeing, у той час, як кожен день зупинки ще більше скорочує резерви компанії.

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