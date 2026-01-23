0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ: 53 фінкомпанії в Україні отримали статус значимих

Фондовий ринок
164
НБУ: 53 фінкомпанії в Україні отримали статус значимих
НБУ: 53 фінкомпанії в Україні отримали статус значимих
Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній, схвалений рішенням правління НБУ від 21 січня 2026 року.
Про це повідомила пресслужба НБУ.

Умови

Значимість фінансової компанії визначається за певним переліком критеріїв. Серед них — частка активів та позабалансових зобов’язань на рівні не менше 1% від загального обсягу активів та позабалансових зобов’язань фінкомпаній на дату оцінювання (за винятком компаній із 50% і більше акцій у власності держави).
Крім того, фінансова компанія є відповідальною особою фінансової групи, визнаної Національним банком із числа середніх та великих груп. Має ризик порушення прав споживачів фінансових послуг на рівні «високий» або «дуже високий».
Незалежно від обсягів діяльності за останні 12 місяців надавала фінансові послуги за державними програмами або програмами органів місцевого самоврядування.
У Нацбанку зауважили, що фінансова компанія набуває / втрачає статус значимої з дня оприлюднення НБУ відповідного переліку. Список за посиланням.

Що це значить

НБУ наголосив, що значимі фінансові компанії мають виконувати низку додаткових вимог:
  • розробляти та подавати до Національного банку план діяльності на 3,5 року;
  • повідомляти НБУ про збільшення розміру статутного капіталу із наданням документів про джерела походження коштів для такого збільшення.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems