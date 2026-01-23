НБУ: 53 фінкомпанії в Україні отримали статус значимих Сьогодні 11:12 — Фондовий ринок

НБУ: 53 фінкомпанії в Україні отримали статус значимих

Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній, схвалений рішенням правління НБУ від 21 січня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Умови

Значимість фінансової компанії визначається за певним переліком критеріїв. Серед них — частка активів та позабалансових зобов’язань на рівні не менше 1% від загального обсягу активів та позабалансових зобов’язань фінкомпаній на дату оцінювання (за винятком компаній із 50% і більше акцій у власності держави).

Крім того, фінансова компанія є відповідальною особою фінансової групи, визнаної Національним банком із числа середніх та великих груп. Має ризик порушення прав споживачів фінансових послуг на рівні «високий» або «дуже високий».

Незалежно від обсягів діяльності за останні 12 місяців надавала фінансові послуги за державними програмами або програмами органів місцевого самоврядування.

У Нацбанку зауважили, що фінансова компанія набуває / втрачає статус значимої з дня оприлюднення НБУ відповідного переліку. Список за посиланням.

Що це значить

НБУ наголосив, що значимі фінансові компанії мають виконувати низку додаткових вимог:

розробляти та подавати до Національного банку план діяльності на 3,5 року;

повідомляти НБУ про збільшення розміру статутного капіталу із наданням документів про джерела походження коштів для такого збільшення.

