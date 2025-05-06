росія конфіскувала два мільярди євро у Raiffeisen Bank — Finance.ua
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росія конфіскувала два мільярди євро у Raiffeisen Bank

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Центробанк рф списав з кореспондентського рахунку австрійського «Райффайзенбанку» на користь компанії «Расперіа» 1,87 мільярда євро за рішенням суду.
Про це повідомив у вівторок Raiffeisen Bank International.
Як пише The Moscow Times, тринадцятий арбітражний апеляційний суд Санкт-Петербурга відхилив 24 квітня скаргу «Райффайзенбанку» за позовом «Расперіа» на 2 мільярди євро і залишив чинним рішення суду першої інстанції, після чого воно набуло чинності.
«Расперіа» звернулася до Центрального банку 30 квітня з проханням примусово виконати рішення суду шляхом списання з кореспондентського рахунку «Райффайзенбанку».
«30 квітня суму в розмірі 174,221 мільярда рублів Центробанк рф списав або вилучив з кореспондентського рахунку АТ «Райффайзенбанк» у ЦБ рф на користь «Расперіа», — повідомив RBI.
Відсотки на 174 мільйони євро залишаються непогашеними.
За матеріалами:
Економічна Правда
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